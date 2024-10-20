小六女遭多人性侵　竟成母「賺錢工具」

▲土城乾哥乾妹割頸案一審結果遭到輕判再度引發輿論譁然，有學者主張應讓少輔會回歸專業，由主管機關警政署交由衛福部或教育部，但第一線工作者卻有不同看法。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自123RF）

圖文／CTWANT

新北市土城區乾哥乾妹割頸案引發社會高度重視，2人近日遭輕判再度引發譁然，有學者認為，如今少年管教方式已從管教大於保護，到如今的保護大於管教，主張應讓少輔會回歸專業，由主管機關警政署交由衛福部或教育部，少輔會內部工作者阿哲（化名）對此卻有不同看法。

阿哲指出，少輔會如今被劃在警政署麾下，但努力超過半甲子，少輔會始終無法得到正式編制，如今在少輔會工作的所有社工，實際上通通都是約聘人員，不具有公務人員資格和福利，該負的責任卻一個沒少。

「社政單位不要我們，警政單位也不要我們。」阿哲說，少輔會在中央院會內是各個單位眼中的燙手山芋，拒絕將少輔會員工納入正式編組，卻一面又在未通知少輔會到場開會的狀況，趁機將工作全數塞給少輔會。

針對學者讓少輔會回歸專業的建議，阿哲表示，從過去至今的輔導經驗中發現，少輔工作嚴格來說無法完全歸類於社政工作，一般少年問題行為會有3個階段，也就是偏差、曝險與觸法，如果說社政是在從源頭做起，那麼少輔會就是從中間處理，針對曝險到觸法這中間的少年來進行矯正輔導，同時對於少年的問題狀況進行策略分析，從而理解少年出現曝險行為的原因，這個過程往往也需大量和警政單位進行聯繫，是社政工作無法做到的部分。

不過對於內部人員來說，如今重要的早已不是少輔會應被歸類為警政或社政體系，因為就現實面來說，推動少輔會成為正式編制「太過遙不可及」，且目前留下來的社工個個無不是對於少輔工作充滿熱忱，每個年資幾乎在5年以上，「有時候當你接到結案個案的電話，對方也不是真的要做什麼，就是突然想到給你打個電話，問你最近還好嗎的時候，就覺得什麼都值了。」。

▲針對少輔會的歸屬吵不停，少輔會內部工作者無奈表示，少輔會在中央院會內是各個單位眼中的燙手山芋。（示意圖，與本案無關／CTWANT提供）

阿哲回憶，過去曾有個案在小六時遭到多人輪暴，母親看似為女兒討公道，逐一向加害人討要賠償，孰料這些賠償卻通通沒用在女兒身上，反而成為母親抓住男友的「本錢」，事後類似的事情更不斷上演，讓女兒活脫脫成為一個賺錢器具。

而少輔會事後獲報介入輔導，但小女孩已被母親傷透了心而不願回家，最終選擇與男友同住，卻在社工的長期關懷和溫暖中敞開心扉，阿哲後續因政策必須將個案轉移，少女卻告訴知「我可以想辦法去找你」，才發現過往的陪伴與輔導都是有成效的，「這就是我們工作的價值」。

然而少輔會的困境卻遠遠不僅是「歸屬」問題，少輔會也有「城鄉差距」問題。台北市為全台最先成立少輔會縣市，歷史悠久，因而在人員建置與資源上較為齊全，目前有48位社工針對警局轉介個案進行輔導，但隨著2022年中央少輔會設置辦法的通過，全台各縣市也必須跟進成立少輔會，但如要建置向北市的規格，一年預算至少得花1億，卻不是所有縣市都有充足預算。

若真的順利建置了，少輔會通常還會面臨「KPI」的狀況，只要給錢正常上級都會希望「能有成效」，但尷尬就尷尬在少輔會的成效難以真的被量化，若太過於追求KPI，又會讓輔導工作淪為形式而無法真正起作用，加上多數人在不了解少輔會實際工作概況的情形下，自然容易認為少輔會「沒有作用」，但在談到KPI前更實際的困境卻是「沒有錢也沒有人」。

延伸閱讀

▸ 少輔會去哪2／乾哥乾妹判9年！學者籲輔導回歸專業 斥衛福部：推什麼推

▸ 星談心／胡釋安看爸爸胡瓜遭虧他沒知名度稱「滿好的」 看其他星二代坦言「他們比較辛苦」

▸ 冷門異國料理3／土耳其美食不只烤肉而已 「伊茲密爾土耳其廚房」帶你認識愛情海沿岸風味