遭在野列頭號罷免人選　吳思瑤：我無所懼

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

罷樑案日前以未通過收場，但外界關注明年2月後「大罷免時代」來臨，藍營傳出20綠委獵殺名單，儘管國民黨中央否認，但仍盛傳民進黨團幹事長吳思瑤已遭鎖定，成為首波罷免綠委名單之一，新黨更表態將與國民黨合作罷吳。吳思瑤今（19日）受訪時表示，自己是多次評鑑優秀立委、地方服務也紮實，在野黨亂點罷免譜，毫無社會正當性，「我無所懼，更相信台灣公民尤其北投天母市民的溫暖，持續正向鼓勵。」

對於罷免戰，吳思瑤表示，罷免是憲法賦予人民的珍貴權利，有兩個重要前提：第一、人民發動，這不是政黨政治鬥爭工具；第二、罷免是針對不適任的民選首長或民意代表，不適任是重要前提，罷免不是政治報復工具，被操作鎖定的人本身適任與否，不應用政黨意識形態來判斷。

對於綠委許智傑日前提到罷免潮議題，吳思瑤指出，民進黨從未發動或是訴求罷免誰，更沒有鎖定名單，尊重個別立委觀點，但黨內從未討論。吳強調，罷免要是人民發動，是針對不適任民代，不樂見各黨把罷免當做政治鬥爭工具，民進黨從來沒有，未來也不會有這樣的操作。

至於被在野黨鎖定罷免，吳思瑤表示，自己身兼民進黨團的幹事長，也許政治攻防上造成藍白很多壓力，各項論述、主張與藍白政治立場不同，所以被鎖定為罷免目標。

吳思瑤強調，但還是要回到提起罷免正當性，自己是評鑑多達11次優秀立委、地方服務也紮實，在野黨亂點罷免譜毫無社會正當性，「自己無所懼，更相信台灣公民尤其北投天母市民朋友對我非常溫暖，持續正向鼓勵。」

