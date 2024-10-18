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2024台灣設計展推出特色散步路徑　與皮克敏同遊台南巷弄！

▲「2024台灣設計展」，不僅以台南市美術館二館及市定古蹟西市場作為主展區，更打造特色散步路徑，讓城市巷弄變成展覽的延伸空間。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「2024台灣設計展」，不僅以台南市美術館二館及市定古蹟西市場作為主展區，更打造特色散步路徑，讓城市巷弄變成展覽的延伸空間。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

即將於台南盛大登場的「2024台灣設計展」，不僅以台南市美術館二館及市定古蹟西市場作為主展區，更打造特色散步路徑，巧妙連結兩大展區，讓城市巷弄變成展覽的延伸空間。

特色路徑除了串聯台南知名景點外，今年更邀請由Niantic與Nintendo共同開發的知名手機遊戲「Pikmin Bloom」合作，推出「Pikmin Bloom迷你散步」活動，玩家將有機會蒐集到設計展限定的飾品皮克敏！歡迎全國朋友在10月26日至11月10日展期間，與皮克敏一起漫遊設計展，感受設計力，體驗台南味。

市長黃偉哲表示，感謝Niantic公司的全力支持。台南不僅是今年度台灣首場Pokémon GO City Safari活動的城市，也將是台灣第一個合作Pikmin Bloom 迷你散步的城市，活動發布後在台灣的皮克敏社團引起熱烈的討論。設計展期間，已下載皮克敏的玩家們，只要沿著主展區、衛星展區及特色散步路徑遊覽，即可在遊戲中獲得活動地點相關共8款飾品皮克敏金色花苗。玩家們只要來台灣設計展越多次、走越久就能越快獲得。西市場及藍晒圖文創園區也會設置Pikmin Bloom活動攤位，於展期周末(10/26-27、11/2-3、11/9-10)發放皮克敏造型遮陽帽和活動貼紙，送完為止。歡迎全國朋友一起逛展覽、賞古蹟、搜集寶物。

▲「2024台灣設計展」，不僅以台南市美術館二館及市定古蹟西市場作為主展區，更打造特色散步路徑，讓城市巷弄變成展覽的延伸空間。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局局長謝仕淵進一步補充，巷弄一直是台南的靈魂，承載深厚的歷史紋理與文化魅力。今年設計展以巷弄為引，將美術館二館、西市場兩大展區的銜接路徑作為軸線，規劃兩條特色路徑。路線串聯歷史古蹟、民宅、運河與商業區，並融入在地飲食特色及不同時代的特色，展現多元文化相互交融而成的台南味。民眾在路程中，還能發現由設計展主視覺所延伸的生活物件，充分感受現代設計與城市生活的緊密結合。

2024台灣設計展以「是台南．當是未來」為主題，透過多重角度展示台南的歷史、產業、飲食與服飾文化。台南市美術館二館展區，聚焦台南的產業發展與隱形冠軍；西市場展區，則帶領民眾探索台南的飲食與衣著文化。在兩大展區之間的特色散步路徑，還能與皮克敏一起組隊，紀錄參觀設計展的點滴，享受設計融入巷弄、專屬於台南的趣味。更多活動資訊請至台灣設計展官方網站 (https://designexpo.org.tw/zh-TW) 及Pikmin Bloom活動官網(https://pikminbloom.com/zh_hant/news/sep24-tainanminiwalk/)查詢。

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