不爽17歲兒！悍母撂男友談判...超商亂鬥3人受傷　3童全程觀戰

記者鄧木卿／台中報導

台中市北區一家超商內19日凌晨2點半發生一場大亂鬥，44歲陳姓男子和17歲李姓男子拿椅子、榔頭互毆，旁邊還有李男的母親（42歲、吳女）、女友，以及3個國小學童，員警獲報到場被這群人的複雜關係搞混，後來得知，李母原本就討厭兒子交往的女友，不料這女友竟然偷偷去國小接走女兒，一時氣憤，找來陳姓男友助陣，陳男、李男「父子倆 」不但互告傷害，吳母也告兒子傷害。

▲▼台中一家超商深夜大亂鬥，3人掛彩互告，母親也告兒子傷害。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第二分局10月19日2時23分許接獲報案，稱北區北屯路上一間超商內有人打群架，員警趕赴現場，已無打架情事，先通報119將3名傷者送醫治療，其餘人員帶返派出所釐清案情。

警方查出，42歲的吳女和不同人分別生下17歲的李男，和目前就讀國小的女兒，目前則和陳男交往，而陳男本身也有2個兒子就讀名國小，吳女一開始就反對兒子和現在的女友交往，結果兒子的女友昨天又擅自去學校，接回男友就讀國小的妹妹。

吳女大發雷霆，找來陳姓男友、李姓兒子、兒子女友到超商談判，3名幼童也坐在一旁，結果陳、李一言不合，互毆受傷，一邊是男友，一邊是兒子，勸架的吳女也受傷。

3人身體多處擦挫傷，經送醫治療尚無大礙，但都要提告，陳男、李男互告傷害，吳女也要告兒子傷害，詢後依傷害罪及少年事件處理法移請台中地檢署及台中地院少年法庭偵辦。