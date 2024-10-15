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大補習時代來臨！　藍委爆：全國補習班比超商多逾4000家

▲▼行政院長陳建仁 立法院院會 總質詢 農業部代理部長陳駿季 立委蘇清泉 張嘉郡。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張嘉郡。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

近年補習班越來越多，立法委員張嘉郡今（15日）質詢特別指出，少子化導致外語、技藝類補習班減少，文理補習班卻不減反增，國內已進入大補習時代，她問行政院長卓榮泰及教長鄭英耀，補習班跟超商誰比較多，但卓與鄭都答錯，張嘉郡表示，連卓榮泰都以為「超商比補習班多」，顯見學校教育不足的問題嚴重，已與教育政策背道而馳。

立法院今日進行施政總質詢，張嘉郡關心108課綱、教師荒與老舊校舍等教育問題。張嘉郡指出，108課綱上路5年，全國補習班有17552家，比全台13000多家超商還多，不僅不符少子化現象，也與教育政策背道而馳。

張嘉郡進一步指出，108課綱上路這5年來，外語類補習班少了快500家，技藝類補習班也少了快200家，唯獨文理類補習班增加966家，還向下招收國小生的補習班佔61.88％，呼籲教育部應查明原因。

卓榮泰在答詢時，誤答以為超商比補習班多，教長鄭英耀也狀況外，也誤答以為增加的補習班是以語言、才藝、音樂、美術、繪畫類為主，被張嘉郡當場指正。鄭英耀表示，會後會進一步來了解。

另，關於教師荒問題，張嘉郡列出五大問題，包括備課多資源少，加給低又耗費心力，行政工作繁雜，偏離教學專業，性平申訴頻傳，讓老師疲於奔命，還有職場不友善的霸凌事件，基層老師反應「感覺不像教書，反而像辦案。」

張嘉郡表示，沒有好的老師奢談好的教育，這是今年面臨重大的國家發展問題，沒有老師談什麼教育，一切都變成空談，她主張應該增加教師、導師、特教師的加給，增加投入人力，改善基層教師荒的問題，否則明年會更嚴重。

卓榮泰表示，這是連鎖性問題，教育部有義務提出解方，增加教師來源。卓榮泰也說，因應少子化導致學生減少，各地教師需求呈現不同狀態，讓有意從事教育工作的年輕人沒有辦法在穩定工作上做更多學習投入，教育部會有妥善方式來引導年輕人進到教育工作場域。

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補習藍委補習班超商

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