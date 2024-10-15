盜刷信用卡58次！買遊戲點數偽造簽名　超商員工下場曝

▲彰化1名超商員工盜刷信用卡58次。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名超商員工，將男子掉落的信用卡占為己有，13天刷58筆共25萬9459元，用來買遊戲點數與購買商品，並偽造簽名，直到遺失人驚覺遭到盜刷才報警逮人，該員工坦承犯案、也與發卡銀行達成調解，法官依犯侵占遺失物、詐欺取財及偽造文書等罪，共22罪，判處應繳6千元罰金，應執行拘役100日、10月徒刑，可易科罰金，均緩刑3年。

該名員工因缺錢花用，發現1名男子結帳的信用卡遺失，將該信用卡侵占，由於該張信用卡為悠遊聯名卡，兼具悠遊卡電子錢包功能，小額消費時不需支付現金或簽名，且餘額不足時，也無需核對持卡人身分及簽名，即自動儲值加值。

該員工於2023年9月5日凌晨3時8分至9月21日深夜連刷58筆，共計25萬9459元，刷卡金額從1元到27000元不等，除了利用上班時間，也到其他店家使用，千元以上的便偽造簽名，有多家超商因此受害。直到男子發覺信用卡遺失又遭到盜刷，才報警處理。

法官審理，該名員工坦承犯行、與信用卡公司達成調解，依侵占遺失物罪，處罰金6千元；盜刷58次，以不正方法由收費設備取得財產上不法利益罪、偽造文書罪及詐欺取財、詐欺得利罪共犯22罪，應執行拘役100日、10月有期徒刑，可易科罰金，均緩刑3年。