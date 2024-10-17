日本超商必吃！全家神復刻「滿滿布丁聖代杯」新甜品登台

▲全家甜點品牌minimore神復刻日本全家千萬銷量甜點，新品「滿滿布丁聖代杯」、「起司舒芙蕾布丁」登台 。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

到日本旅行，被網友激推必吃的超商甜點來了！全家品牌minimore神復刻銷量破千萬的「舒芙蕾布丁」，在台推出全新「滿滿布丁聖代杯」、「起司舒芙蕾布丁」甜點，布丁控必嚐。同時攜手法國土爾巧克力大師賽冠軍師傅陳星緯，結合天母40年名店深厚烘焙底蘊、旅法8年甜點技術鑽研，推「可可雲朵慕斯蛋糕」、「德式布丁塔」，即日起至10月29日購買minimore甜點「任選二件69折」。

日本全家便利商店在2018年推出第一款「舒芙蕾布丁」，以蓬鬆口感的舒芙蕾，搭配入口即化的布丁，大獲好評，上市不到一年銷量突破1000萬份以上。如今台灣全家甜點品牌minimore，獲得日本技術指導，針對「舒芙蕾布丁」系列的蛋糕、布丁用料及製程，進行復刻與升級，推出全新「滿滿布丁聖代杯」和「起司舒芙蕾布丁」新品，口感與風味均由日本全家技術團隊嚴格把關。

▲全家復刻日本超商人氣甜點，打造2款新品。還有特別的「毛豆奶昔」，更全新推出「台灣藍鵲茶」。（圖／業者提供）

其中「滿滿布丁聖代杯」將焦糖凍與絲滑布丁層層堆疊，頂部再放上一顆完整的布丁，每一口都吃的到香濃、多層次的布丁，讓布丁愛好者為之讚嘆。

而「起司舒芙蕾布丁」則以濃郁的卡士達布丁搭配焦糖，再覆蓋蓬鬆綿密的起司舒芙蕾，入口瞬間濃厚的起司香氣和焦糖布丁完美融合，讓人難以抗拒。

minimore更與法國土爾巧克力大師賽冠軍師傅陳星緯，聯手開發專業甜點，結合天母40年名店「全統西點」深厚烘焙底蘊和旅法8年甜點技術鑽研，推出「可可雲朵慕斯蛋糕」與「德式布丁塔」兩款全新甜點。

「可可雲朵慕斯蛋糕」以蓬鬆細緻的可可蛋糕，搭配香濃可可餡，再覆蓋上Q彈麻糬皮製成，造型如漂浮雲朵般可愛，軟綿蛋糕結合Q彈麻糬，忍不住讓人一口接一口。

「德式布丁塔」則以波本香草醬製成滑嫩布丁餡，搭配鬆脆塔殼，外酥內嫩，讓人無法自拔。即日起至10月29日，到全家購買minimore甜點還有「任選二件69折」優惠。

▲全家推出新冰品「毛豆奶昔」、「蜂蜜柚子雪酪冰棒」，還有環境友善的「台灣藍鵲茶」。（圖／業者提供）

除此之外，全家同時為冰品迷帶來獨特日韓風味，到日本仙台旅遊必喝的「毛豆奶昔」特產，化身成「明治仙台毛豆奶昔超級杯冰淇淋」，吃得到毛豆顆粒，口感讓人驚喜；還有以韓式黃金柚子醬+新鮮蜂蜜為雪酪基底的「FamiCollection蜂蜜柚子雪酪冰棒」，果香濃醇、酸甜交織。

全家自有品牌FamiCollection，更全新推出「台灣藍鵲茶」，嚴選坪林以環境友善耕種，不僅讓生態與農學共存，同時也能支持坪林茶農在自己家鄉轉作環境友善茶園的動力，創造商業與環境生態共好，消費者在享受好茶的同時，也能為環境保護貢獻一份心力。

●全聯新推法式甜點

全聯We Sweet 甜點搭上近來「台北時裝周」年度盛事，即日起至10月31日推出5款法式甜點，包括2款經典「法式布蕾派」、「法式經典原味千層」，還有3款全新甜點「法式栗香千層」、「法式香草卡士達閃電泡芙」、「可麗露」。

▲全聯推出法式甜點，並聯名「台北時裝周、VOGUE FASHION’S NIGHT OUT」新包裝，充滿法式風情。（圖／業者提供）

其中「法式栗香千層」具有栗子泥與千層的雙重法式元素，栗子泥融合歐洲優質奶油內餡，滑順細緻，搭配層層堆疊的千層餅皮，蛋香濃醇軟嫩，即日起至10月31日單盒特價99元。

「法式香草卡士達閃電泡芙」使用法國進口Elle & Vire愛樂薇動物性鮮奶油製成，香草口味內餡，外層淋上白巧克力醬，百吃不膩，單盒特價79元。

「可麗露」是法國波爾多的特色甜點，表層是香脆褐色焦糖外殼，咬下是散發蘭姆酒香和香草風味的鬆軟內裡，每盒特價99元。

▲全聯推出法式甜點，並換上「TAIPEI FASHION WEEK 台北時裝週」、「VOGUE FASHION’S NIGHT OUT」聯名新包裝。（圖／業者提供）

呼應「台北時裝周」，特別換上「TAIPEI FASHION WEEK 台北時裝週」、「VOGUE FASHION’S NIGHT OUT」聯名新包裝，以法國國旗代表的藍、白、紅三色為主色調，彷彿一秒到法國，即日起至10月31日都有優惠價。