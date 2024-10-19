　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

桃機3月跑道歲修「500航班延誤」影響近6萬人次　監察院通過糾正案

▲▼桃機跑道維修大塞「機上苦等110分鐘」　Kevin：說好的第三航站呢。（圖／桃機提供）

▲桃機3月跑道維修大塞影響航班。（資料照／桃機提供）

記者杜冠霖／台北報導

今年3月桃園機場進行南跑道歲修，造成500航班大亂延誤，引發民怨，監察院今（19日）發布新聞稿指出，桃機公司辦理南跑道歲修工程首日發生航班起降延誤大亂，影響旅客共5萬7千餘人次，引發廣大民怨，也嚴重斲傷我國際形象，並影響飛航安全，核有嚴重違失，交通部監督管理不周，亦難辭其咎。監察院日前通過監委提案，糾正桃機公司，並請交通部督導民航局及桃機公司檢討改進。

桃園機場是臺灣重要的國門，每日有大量旅客進出，為發展桃園機場成為東亞樞紐機場，目前政府正積極努力推動第三航廈及第三跑道建設。監院指出，惟桃機公司辦理南跑道歲修工程，於113年3月3日歲修首日竟發生航班起降延誤大亂，影響旅客共5萬7千餘人次，引發廣大民怨，亦嚴重斲傷我國際形象，並影響飛航安全，核有嚴重違失，亦難辭其咎。監察院日前通過監察委員張菊芳、郭文東、陳景峻提案，糾正桃機公司，並請交通部督導民航局及桃機公司檢討改進，交通部亦應負監督管理協助之責。

糾正案文指出，桃機公司依航空站籌設興建及營運管理辦法第19條規定負責航空站場站設施之管理與維護，本應戮力完善機場相關設施安全及營運，惟桃機公司本次辦理南跑道歲修工程將時程訂於113年3月3日（星期日）10：00~3月5日（星期二）16：00，封閉連續3日（54小時），屬長時間連續關閉跑道，以北跑道供航班起降，桃機公司除就工程規劃問題，並應注意是否影響航班營運及因應之相關配套措施。

監院指出，桃機雖召開3次施工規劃說明會及1次整體服務推動工作會議，惟由歷次會議結論內容可明，桃機公司僅偏重於技術層面問題，對於是否嚴重影響航班營運，並未深入研究探討列管，甚且飛航總臺於113年1月26日第3次會議中更曾提出「提早公告」及「影響航班」相關警語，然桃機公司仍疏未注意「航班超量負荷」等問題。

糾正案文點出，飛航總臺雖已與鄰近飛航情報區協調採取機動性流量管制措施，惟未解決已在途中之班機起降壅塞問題，致113年3月3日歲修首日航班起降延誤大亂，南跑道封閉期間（3月3日10時0分至23時59分，3月4日0時0分至20時59分）準點率分別僅31％、50.5％，影響旅客共5萬7,646人次，引發廣大民怨，亦嚴重斲傷我國際形象，並影響飛航安全。

本案調查報告亦指出，航空站場站設施管理維護應辦事項，依權責固屬航空站經營人桃機公司責任，然各航空公司班表早已於112年10月29日前經民航局核准並通知桃機公司，倘若施工日流量管制幅度超過機場單跑道運作容量負荷，事前施工規劃勢須提早協調各航空公司調整航班以為因應，況且飛航總臺代表出席113年1月26日第3次協調會已提出「可能影響航班非常多」警語。

監院也表示，負責「飛航安全策劃督導及航班核定」之民航局卻以「桃機公司於會議通知並無特別議題須請民航局協助或諮詢事項」置身事外，實有欠妥適；此次航班延誤凸顯已不單只是桃機公司的營運管理問題，塞機轉降已嚴重影響到飛航安全，民航局允應記取此次經驗教訓檢討改進，交通部亦應善盡監督管理之責。
 

ET快訊
15歲少年撞死3人進少觀所　今日三餐菜色曝
殺了哈瑪斯領袖還不夠！　以色列「終極目的」曝光
25歲妹當街變「喪屍」　全身顫抖嚇壞路人
下半天「2地變天」！　下周颱風可能路徑出爐
哈瑪斯領袖死後「手指被切下」驗DNA！　頭部中彈亡
台灣大賽今大巨蛋開打　賴清德發願：在總統府迎接「統一獅」到來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

TPOC報告曝「祖國論」綠營聲量衝第一　白營高峰皆與柯文哲案情有關

台灣大賽今大巨蛋開打　賴清德發願：在總統府迎接「統一獅」到來

國會改革釋憲案下周宣判　朱立倫籲大法官：以台灣民主深化來考量

總預算卡關卓榮泰拋釋憲　朱立倫：這做法真的是污辱大法官

桃機跑道歲修「500航班延誤」影響近6萬人次　監院通過糾正案

認USB事件「加油添醋」　黃暐瀚反省：我沒資格再談柯文哲的案子

韓國瑜自嘲三黨不過半「院長頭髮掉得快」　有信心國會能「異中求同」

火線人物／「航空立委」許智傑拚出線　盼接班同學陳其邁打造AI首都

總預算五度卡關　時力指藍綠都站不住腳：應各退一步海闊天空

堅持回歸！幻象獲救飛官謝沛勳成功復飛　一個月重返捍衛領空第一線

Energy金鐘舞台合作Avantgardey　〈放手〉刀群舞+16蹲超震撼！

海空雙港加乘產業交通優勢　台中港國際觀光悠活誘發移居

哈瑪斯領袖證實遭擊斃！　喪命前朝無人機丟木棍反抗

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

炫車奪3命！父重金聘2律師護獨子　鞠躬道歉：對不起，我不會教小孩

新視角畫面曝光！男騎士愣住2秒被15歲駕駛撞飛：根本閃不掉

Sandy開場互動吳宗憲　「四個小孩三個out斗XD」

許效舜「戴300萬」在身上　澎恰恰直盯「要拿去換現金？」

蛇行畫面曝！偷開車撞亡3人　15歲駕駛：會車緊張才失控的

樹林重機撞「違規穿越行人」　20歲女友甩飛、男路人不治

TPOC報告曝「祖國論」綠營聲量衝第一　白營高峰皆與柯文哲案情有關

台灣大賽今大巨蛋開打　賴清德發願：在總統府迎接「統一獅」到來

國會改革釋憲案下周宣判　朱立倫籲大法官：以台灣民主深化來考量

總預算卡關卓榮泰拋釋憲　朱立倫：這做法真的是污辱大法官

桃機跑道歲修「500航班延誤」影響近6萬人次　監院通過糾正案

認USB事件「加油添醋」　黃暐瀚反省：我沒資格再談柯文哲的案子

韓國瑜自嘲三黨不過半「院長頭髮掉得快」　有信心國會能「異中求同」

火線人物／「航空立委」許智傑拚出線　盼接班同學陳其邁打造AI首都

總預算五度卡關　時力指藍綠都站不住腳：應各退一步海闊天空

堅持回歸！幻象獲救飛官謝沛勳成功復飛　一個月重返捍衛領空第一線

TPOC報告曝「祖國論」綠營聲量衝第一　白營高峰皆與柯文哲案情有關

國道大型車「10個月內54起死亡車禍」　逾65%分心疲勞駕駛

大蛇丸玩滑水道「像噴的」炸出大水花！　網：以為深水炸彈來了

菜價飆改吃「1食材」　市場價曝！他驚呼太神：20年前的物價啊

15歲少年無照撞死3人進少觀所！今日三餐菜色曝：午餐吃泰式打拋豬

交40萬給襯衫男險遭搶...台中婦狂逃　真相曝光：休假警逮車手

黃舒衛／半導體聖光「一個人的武林」　商用不動產陷窄基指數風暴

第一代老闆遠從河南來台！苗栗飄香超過35年牛肉麵老店在地人超愛

清理廚房「多1步驟」避免電器損壞！台電曝3點超重要：不能黑白用

2歲女兒喝奶突昏迷！高雄夫妻衝派出所　警車鳴笛2分鐘送到醫院

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

政治熱門新聞

認USB事件「加油添醋」　黃暐瀚反省：我沒資格再談柯文哲的案子

失事「幻象飛官」復飛　坦言彈射前一片空白

台灣大賽今大巨蛋開打　賴清德發願：在總統府迎接「統一獅」到來

易建聯找跨性別開房？小商人：民眾黨有人類似

韓國瑜自嘲三黨不過半「院長頭髮掉得快」　有信心國會能「異中求同」

堅持回歸！幻象獲救飛官謝沛勳成功復飛　一個月重返捍衛領空第一線

總預算五度卡關　時力指藍綠都站不住腳：應各退一步海闊天空

京華城案關鍵人「橘子」還未到案　她嘆：為自私的柯文哲逃一輩子？

火線人物／「航空立委」許智傑拚出線　盼接班同學陳其邁打造AI首都

ET民調／87.1%支持推動南投縣垃圾處理再生能源中心　許淑華施政滿意度創新高85.2%

前金防部少將參謀長貪部隊7990元洗衣機遭判刑　監院全票通過彈劾

「最真實道歉文」感動齊廷洹　操刀小編國中畢業卻超強

道歉了！黃暐瀚認USB事件不該講出來　強調：以吳宗憲說明為準

監院糾正桃機　跑道歲修「500航班延誤」影響近6萬人次

更多熱門

相關新聞

前金防部少將參謀長貪部隊7990元洗衣機遭判刑　監院全票通過彈劾

前金防部少將參謀長貪部隊7990元洗衣機遭判刑　監院全票通過彈劾

前金防部少將參謀長林帝志（已改名林承家），將7990元的公有洗衣機寄回台灣家中使用，金門地院依侵占公用財務罪，重判12年、褫奪公權3年。林帝志上訴後，福建高等法院金門分院改判有期徒刑6年8月，褫奪公權3年。監院今（18日）發布新聞稿表示，監察院於113年10月8日13位審查委員全數審查通過監委所提彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

李鴻鈞前助理性侵女記者　再判刑定讞

李鴻鈞前助理性侵女記者　再判刑定讞

唐鳳財產申報存款剩19萬！　黃揚明：財產縮水超過2600萬

唐鳳財產申報存款剩19萬！　黃揚明：財產縮水超過2600萬

唐鳳存款「腰斬」剩19萬　卓榮泰背債386萬

唐鳳存款「腰斬」剩19萬　卓榮泰背債386萬

蔡英文財產申報存款破億　標註兩物「價值無法估計」

蔡英文財產申報存款破億　標註兩物「價值無法估計」

關鍵字：

桃園機場南跑道歲修監察院桃機

讀者迴響

熱門新聞

國道火燒車「女學生消失」深夜找到了

殯葬界蔡依林分手衝突　角頭強拍性愛片

吳姍儒超巨車頭燈外露！吳宗憲開罵

15歲少年撞死3人　千萬賠償金爸要買單

嫩妹遊峨眉山　慘遭「山道猴子」硬上

25名新進郵差撐不住跑了　「領41K報到不久就離職」原因曝

15歲少年撞死人！外公急打越洋電話：很難過

鍾明軒闖校園拍片「校長證實開除警衛」

電費來了「一票人哭慘」　他見1萬8：沒這麼扯過

明變天「3地雨最猛」氣溫下滑5度　可能有颱風「最靠近時間曝」

吳姍儒金鐘沒看手卡！網：生完記憶力這麼好

喜宴菜「小智我一直在等你」　答案曝

貨運主管遭無照少年撞死　華航遺憾發聲「籲外界給家屬空間」

金鐘獎／追思VCR「沒有汪建民」出現余苑綺…三立曝原因

婆婆乾女兒「坐客廳激戰老公」　孕妻崩潰見全程

更多

最夯影音

更多

Energy金鐘舞台合作Avantgardey　〈放手〉刀群舞+16蹲超震撼！

海空雙港加乘產業交通優勢　台中港國際觀光悠活誘發移居

哈瑪斯領袖證實遭擊斃！　喪命前朝無人機丟木棍反抗

陳漢典「神預言」哈林拿獎！　庾澄慶超嗨：我說會就是會

炫車奪3命！父重金聘2律師護獨子　鞠躬道歉：對不起，我不會教小孩

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面