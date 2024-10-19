桃機跑道歲修「500航班延誤」影響近6萬人次　監院通過糾正案

▲桃機3月跑道維修大塞影響航班。（資料照／桃機提供）



記者杜冠霖／台北報導

今年3月桃園機場進行南跑道歲修，造成500航班大亂延誤，引發民怨，監察院今（19日）發布新聞稿指出，桃機公司辦理南跑道歲修工程首日發生航班起降延誤大亂，影響旅客共5萬7千餘人次，引發廣大民怨，也嚴重斲傷我國際形象，並影響飛航安全，核有嚴重違失，交通部監督管理不周，亦難辭其咎。監察院日前通過監委提案，糾正桃機公司，並請交通部督導民航局及桃機公司檢討改進。

桃園機場是臺灣重要的國門，每日有大量旅客進出，為發展桃園機場成為東亞樞紐機場，目前政府正積極努力推動第三航廈及第三跑道建設。監院指出，惟桃機公司辦理南跑道歲修工程，於113年3月3日歲修首日竟發生航班起降延誤大亂，影響旅客共5萬7千餘人次，引發廣大民怨，亦嚴重斲傷我國際形象，並影響飛航安全，核有嚴重違失，亦難辭其咎。監察院日前通過監察委員張菊芳、郭文東、陳景峻提案，糾正桃機公司，並請交通部督導民航局及桃機公司檢討改進，交通部亦應負監督管理協助之責。

糾正案文指出，桃機公司依航空站籌設興建及營運管理辦法第19條規定負責航空站場站設施之管理與維護，本應戮力完善機場相關設施安全及營運，惟桃機公司本次辦理南跑道歲修工程將時程訂於113年3月3日（星期日）10：00~3月5日（星期二）16：00，封閉連續3日（54小時），屬長時間連續關閉跑道，以北跑道供航班起降，桃機公司除就工程規劃問題，並應注意是否影響航班營運及因應之相關配套措施。

監院指出，桃機雖召開3次施工規劃說明會及1次整體服務推動工作會議，惟由歷次會議結論內容可明，桃機公司僅偏重於技術層面問題，對於是否嚴重影響航班營運，並未深入研究探討列管，甚且飛航總臺於113年1月26日第3次會議中更曾提出「提早公告」及「影響航班」相關警語，然桃機公司仍疏未注意「航班超量負荷」等問題。

糾正案文點出，飛航總臺雖已與鄰近飛航情報區協調採取機動性流量管制措施，惟未解決已在途中之班機起降壅塞問題，致113年3月3日歲修首日航班起降延誤大亂，南跑道封閉期間（3月3日10時0分至23時59分，3月4日0時0分至20時59分）準點率分別僅31％、50.5％，影響旅客共5萬7,646人次，引發廣大民怨，亦嚴重斲傷我國際形象，並影響飛航安全。

本案調查報告亦指出，航空站場站設施管理維護應辦事項，依權責固屬航空站經營人桃機公司責任，然各航空公司班表早已於112年10月29日前經民航局核准並通知桃機公司，倘若施工日流量管制幅度超過機場單跑道運作容量負荷，事前施工規劃勢須提早協調各航空公司調整航班以為因應，況且飛航總臺代表出席113年1月26日第3次協調會已提出「可能影響航班非常多」警語。

監院也表示，負責「飛航安全策劃督導及航班核定」之民航局卻以「桃機公司於會議通知並無特別議題須請民航局協助或諮詢事項」置身事外，實有欠妥適；此次航班延誤凸顯已不單只是桃機公司的營運管理問題，塞機轉降已嚴重影響到飛航安全，民航局允應記取此次經驗教訓檢討改進，交通部亦應善盡監督管理之責。

