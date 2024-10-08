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唐鳳財產申報存款剩19萬！　黃揚明酸真特別：財產縮水超過2600萬

▲▼唐鳳 立法院交通委員會 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前數發部長唐鳳 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

監察院今（8日）公布最新公職人員財產申報，前數發部長唐鳳存款僅19萬577元，且背債1390萬7845元。對此，媒體人黃揚明分析，若以唐鳳初次申報與最後一次對比，存款減少250萬餘元，債務增加354萬餘元，汽車也沒了。他強調，唐鳳當官近8年，薪資收入可達約2000萬元左右，估算實質財產縮水超過2600萬元以上，財產大縮水，真是特別。

黃揚明於臉書貼出「最新財產申報」表示，昨天被總統賴清德聘任為無任所大使的前數發部長唐鳳，今天監察院公布，他離職前最後一次財產申報資料，存款僅剩下19萬餘元，從2016年10月任官至今年5月20日近8年，財產大縮水，真是特別。

黃揚明表示，2017年1月，監察院公布唐鳳第一次財產申報資料，唐鳳名下有新北市新店區土地、建物各1筆、汽車1輛、存款270萬餘元；另有房貸債務共1036萬3522元。

黃揚明指出，而這次唐鳳的卸職財產申報，除了新北市新店區土地、建物各1筆沒有變化，名下存款僅剩19萬577元，債務則增加至1390萬7845元。去年3月，前一次申報的資料，唐鳳存款為43萬163元，債務則是1467萬321元。

黃揚明再指，也就是說，若以唐鳳初次申報與最後一次申報資料對比，存款減少250萬餘元，債務增加354萬餘元，汽車也沒了，整體財產縮水超過600萬元。

黃揚明分析，但是以部長級薪資每月平均約20萬計算，唐鳳任官期間至少薪資收入可達約2000萬元左右，可估算實質財產縮水超過2600萬元以上，真是可憐的官員啊。

黃揚明補充，唐鳳過去擔任政務委員期間，每次財產申報都聲明自己沒有數位貨幣，接任數發部長後，則稱為了瞭解數位貨幣政策，而有虛擬貨幣專戶，但貨幣金額總額未達需要申報的20萬元門檻。

▼最新財產申報，唐鳳存款僅剩19萬。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明，點圖放大）

▲▼最新財產申報，唐鳳存款僅剩19萬。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

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