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蔡英文財產申報存款破億　標註兩物「價值無法估計」

▲▼前總統蔡英文「辣台妹寫真輯」。（圖／蔡英文辦公室）

▲前總統蔡英文。（圖／蔡英文辦公室）

記者杜冠霖／台北報導

監察院今（8日）公告最新「廉政專刊」，前總統蔡英文520卸任財產申報中，存款來到1億345萬1199元、較去年11月增加5264萬元，而信託不動產則少了一塊位於台北市松山區延壽段土地，存款大增應為賣土地所致。

根據蔡英文最新財產申報資料，不動產部份，蔡英文在台北文山、士林、中山及新北板橋持有9筆繼承土地、1筆建物，而此次申報減少的土地位於台北市松山區延壽段。此外，蔡英文分別於台北市松山、大安、新北市永和申報3筆信託土地，台北市大安、新北永和有2筆信託建物。

蔡英文另有股票價值413餘萬元，存款則是來到1億345萬1199元，較去年11月申報增加約5264萬元。在其他有價財產部分，蔡英文則有《洋蔥炒蛋到小英便當》以及《英派：點亮台灣的這一哩路》兩書的著作權，價值都是標記無法估計。

蔡英文另以每月9萬元將土地出租給東道有限公司，並投資東道有限公司110萬元。備註欄中也特別標記，由律師管理2020總統大選選票補助款，供支付競選經費不足款、捐助「小英教育基金會」、公益捐贈及其他業務需要等用途使用，截至今年520，帳戶餘額8010萬餘元；較上次申報短少826萬元。

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