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超高齡社會勞參力陷危機　白委吳春城籲：推「壯世代發展促進法」

▲▼民眾黨立委吳春城邀請壯促會院外副會長、前衛生福利部國民健康署署長邱淑媞，以及壯促會戰略顧問、新東向大聯盟執行長陳孝昌，舉行「少子高齡化社會定型」之壯世代記者會。（圖／民眾黨立委吳春城辦公室提供）

▲民眾黨立委吳春城邀請壯促會院外副會長、前衛生福利部國民健康署署長邱淑媞，以及壯促會戰略顧問、新東向大聯盟執行長陳孝昌，舉行「少子高齡化社會定型」之壯世代記者會。（圖／民眾黨立委吳春城辦公室提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

國發會昨日公布2024人口推估報告，報告顯示，我國的人口將一路銳減，至2040年時，每年新生兒數也將跌破10萬大關，屆時，勞動市場的人口結構會被大幅改變。對此，民眾黨立委吳春城今（18日）呼籲，政府應全力促成「行政院壯世代政策辦公室」成立，以及立法院與行政院共同推動「壯世代政策與產業發展促進法」的立法，藉此改善狀世代的勞參率，並讓勞動市場的人力需求從危機變轉機。

依據國發會的推估顯示，台灣「高齡化社會」已經定型，並且是不可逆轉的局勢，為此，吳春城邀請壯促會院外副會長、前國健署署長邱淑媞，以及壯促會戰略顧問、新東向大聯盟執行長陳孝昌，在今日上午舉行「少子高齡化社會定型」之壯世代記者會。

吳春城提及，國發會昨日公布人口推估報告，報告內容讓他憂心不已，以「低推估」的假設情境下，到了2070年我國人口數將降為1437萬人，且唯獨65歲以上高齡人口增加，其他年齡層都大幅減少。

吳春城示警，「少子高齡化社會定型，且不可逆轉」是國安危機，並將造成市場萎縮、企業倒閉、稅負加重、扶養加重、消費衰退的險峻情勢，這是根據政府所做的人口統計結果來善意提醒政府的。

此外，吳春城點出，我國的人口數一路銳減，也意味著政府近8年來為了解決少子化問題，所投入的鉅額經費及推動的政策沒有發揮效果，「政府越努力，情況越糟糕」。

吳春城進一步說明，更讓他心驚的是，2024年人口推估報告指出，每年新生兒人數跌破10萬人的時間點是2040年，這個時間點，從2022年的推估報告的2054年提前至2040年，足足提前了15年。

吳春城再指，這份人口推估報告也顯示，15-64歲的工作年齡人口，2020年是1617萬人，到了2070年，卻只剩下697萬人，他對此質疑，依照這樣的統計思維及年齡來做區分，將導致明明「壽命還很長，卻被視為已經是無用的人」。

邱淑媞也質疑，就此份報告，2024年的人口結構顯示，40-49歲是當前人口數最多的年齡層，其次為50-64歲，但男性 50歲以後、女性30歲以後勞參率就快速下降，還要讓勞動力缺口年年擴大嗎?

陳孝昌則提出，企業需要調整現有的用人政策，不能只依賴年輕勞動力，而應該積極聘用中高齡勞動者，讓中高齡勞動者重返職場，發揮生產力。

吳春城分析，未來我國高齡化速度相較其他主要國家為快，「壯世代」成為市場主力將是必然的結果，但是台灣已經做好「化危機為轉機」的準備了嗎？政府是否還停留在1970年代的觀念裡？

陳孝昌提醒，台灣的經濟與社會結構會發生重大轉變，建議企業和政府都必須針對這一情況，做出相應的政策調整與準備，如果依然不重視這一問題，未來的經濟發展將會面臨嚴峻的挑戰。

據此，吳春城、邱淑媞及陳孝昌共同建議，政府應全力促成「行政院壯世代政策辦公室」成立，以及立法院與行政院共同推動「壯世代政策與產業發展促進法」的立法，希望在台灣74天後正式進入「超高齡社會元年」前能送給全民兩份大禮。

最後，吳春城也大聲疾呼，呼籲政府在政策上務必改弦易轍，改採「照護/發展，雙軌並行」以及「將扶養比的分子變分母」兩大對策，才能化危機為轉機，翻轉700萬的「壯世代」成為國家發展動力。

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