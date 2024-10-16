台灣少子化！2023年「貓狗登記數」多出新生兒近10萬

「現在懂為何大部份的房東，都不讓租客養寵物了…」一位房東日前投稿「靠北租屋2.0」，文中表示，房客租約在9月底到期，可在10月初點交驗屋時，對方才告知有多片門板壞掉，東西還沒搬完，環境也尚未整理，到處都是狗毛。「我也喜歡寵物，所以讓租客養」，結果卻變成這樣，讓原PO超傻眼。