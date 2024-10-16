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台灣少子化！2023年「貓狗登記數」多出新生兒近10萬

台灣毛小孩登記飼養量已超過每年新生兒，2023年貓狗登記數量更高出新生兒近10萬。（示意圖／記者林蕙娟攝）

▲台灣毛小孩登記飼養量超過每年新生兒。（示意圖／ETtoday資料照）

文／中央社

台灣少子化嚴重，台灣動物保護行政監督聯盟今天（16日）表示，台灣毛小孩登記飼養量已超過每年新生兒，2023年貓狗登記數量更高出新生兒近10萬。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳今天指出，農業部電話抽樣調查，台灣家犬、家貓飼養數量高達279萬隻，其中家犬148萬637隻、家貓131萬1449隻，全國飼養寵物戶數28.3%，平均每3戶至4戶就有1戶飼養寵物。

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何宗勳表示，台灣2020下半年出現黃金交叉，全台犬貓隻數首度超過15歲以下孩童數；2021年1月至9月新生兒11萬2000人，同期間貓、狗認養登記數量卻達15萬8000隻。

2023年數據顯示，台灣全年累計犬隻登記9萬4544隻，貓兒13萬7652隻，合計23萬2196隻，遠高於同年新生兒13萬5571人，多出近10萬。如今，飼養非犬貓種類寵物戶數更逐年上升。

何宗勳說，近年來動保議題成為顯學，台灣毛小孩登記飼養量超過每年新生兒，從中央到地方首長多關注動保議題。但台灣都會化嚴重，高樓林立，人口密度高，想要清楚住戶生態及飼養寵物情況相當不易。

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