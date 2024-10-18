上周交通事故死亡34人「創7月來每周新高」　喪命最多3縣市出爐　

▲上周交通事故死亡達34人。（資料示意圖／記者鄧木卿翻攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部今(18日)公布每周交通事故死亡統計，上周A1類死亡高達34人，創下7月以來每周新高，其中桃園市死亡高達6人、新北市3人，台中市3人。交通部表示，已再次與桃園市溝通，希望可以再加把勁改善道安。

交通部公布每周交通事故24小時死亡資料，上周10月5日至10月11日整體死亡人數為34人，行人死亡5人；縣市部分，整體死亡人數最多為桃園市6人、新北市3人、台中市3人；行人死亡為台中市、苗栗縣、屏東縣、台東縣、新竹市、桃園市各1人。

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交通部路政及道安司簡任技正劉俐良坦言，上周交通事故24小時死亡人數34人，為7月每周公布事故死亡統計以來，創下每周死亡新高，桃園市死亡就有6人，交通部除了日前發函提醒桃園市改善之外，近日也再度連繫桃園市溝通，希望可以再加把勁改善道安。

此外，交通部統計，今1月1日至10月11日累計交通事故24小時死亡整體死亡人數1,299人，較去年同期減少75人，減幅為5.5%；行人累計死亡151人，較去年同期減少19人，減幅為11.2%。整體死亡最多前4名為桃園市135人、台南市126人、新北市115人、屏東縣106人；行人死亡最多前5名為桃園市18人、台中市17人、新北市13人、台南市13人、高雄市13人。