落馬半年　陸前司法部長唐一軍涉賄被捕

▲大陸前司法部長唐一軍。（圖／翻攝國新網）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸前司法部長、前江西省政協主席唐一軍今年4月因涉嫌嚴重違紀違法被調查，案件已調查終結移送檢方，大陸最高檢18日以涉嫌收賄罪對唐一軍作出逮捕決定。

根據中央紀委國家監委網站10月7日通報，唐一軍嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。通報提到，唐一軍喪失理想信念，背離初心使命，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，長期違規接受宴請和旅遊活動安排，違規收受禮品禮金和消費卡，由他人支付應由個人支付的費用。

通報指出，唐一軍組織意識淡漠，瞞報個人有關事項，在組織函詢、談話時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，利用職權幫助親屬承攬金融業務；違規干預、插手市場經濟活動及司法活動。

通報還稱，唐一軍家風不正，對配偶失管失教；毫無紀法觀念，把公權力當作謀取私利的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在企業經營、公司上市、職務提拔、案件處理等方面謀利，非法收受巨額財物。

唐一軍現年63歲，為山東莒縣人，1977年至2017年的40年來皆在浙江工作，曾任浙江省紀委常委、秘書長，寧波市委副書記、代市長，浙江省委會副書記等職。

2017年，唐一軍任遼寧省委副書記、代省長；2020年4月，唐一軍任司法部部長、黨組副書記，2021年8月任司法部部長、黨組書記；2023年1月，唐一軍任江西省政協黨組書記、主席，直到今年4月被查。