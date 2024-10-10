陸紀委系統「內鬼」被揪出　現任海南紀委副書記陳笑波涉違紀違法

▲海南省紀委副書記、省監委副主任陳笑波在任內被查落馬。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

中共中央紀委國監委網站今（10）日消息指，海南省紀委副書記、省監委副主任陳笑波涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。陳笑波在海南任職長達31年，於2017年起擔任任海南省紀委副書記，後再任省監察委員會副主任，是紀委系統裡的重要角色，他在任內被查，也被視為紀委系統揪出了「大內鬼」。

《南方都市報》報導，陳笑波也是今（2024）年以來，繼5月任上落馬的海南省人大常委會黨組副書記、副主任劉星泰，7月25日被查的海南省委原書記羅保銘之後，中紀委打掉的海南第三「虎」。

公開資訊顯示，陳笑波1965年11月出生，現年59歲，華東政法大學法律系刑偵專業畢業。他先在江西投入仕途，最初為公安系統幹部，1993年調入海南，在海南省公安廳出入境管理處任職3年半後跨入政壇，進入地方行政崗位任職。

隨著陳笑波在任上被查，代表他在紀監委7年多的任職劃下句點。同時，中共中央紀委國家監委在2024年官方公開通報，接受審查調查的中管幹部已升至46人，超過2023年全年中管幹部立案調查總量。