兩任國防部長都收賄！中共開除李尚福、魏鳳和黨籍

▲大陸前國防部長李尚福。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸官媒《央視》27日報導，大陸前國防部長李尚福、魏鳳和因嚴重違紀違法問題被開除黨籍、終止二十大代表資格，並開除軍籍，取消上將軍銜。

根據報導，李尚福在2023年8月31日被立案審查調查。調查結果顯示，李尚福利用職務便利為他人謀取利益並收受巨額錢款，涉嫌受賄罪；為謀取不正當利益送給他人錢款，涉嫌行賄罪。

調查結果中提到，李尚福身為黨和軍隊高級領導幹部，背棄初心使命、喪失黨性原則，其行為辜負黨中央、中央軍委信任重托，嚴重污染軍隊裝備領域政治生態和行業領域風氣，給黨的事業、國防和軍隊建設，以及高級領導幹部形象造成極大損害，性質極其嚴重，影響極為惡劣，危害特別巨大。

▼大陸國防部長魏鳳和。（圖／路透社）



魏鳳和則是在2023年9月21日被立案審查調查。調查結果顯示，魏鳳和嚴重違反政治紀律，不履行全面從嚴治黨政治責任，對抗組織審查；嚴重違反組織紀律，違規為他人謀取人事利益；嚴重違反廉潔紀律，違規收受禮品禮金；利用職務便利為他人謀取利益並收受巨額錢款，涉嫌收賄罪。

調查結果中提到，魏鳳和身為黨和軍隊高級領導幹部，信仰坍塌、忠誠失節，其行為辜負黨中央、中央軍委信任重托，嚴重污染部隊政治生態，給黨的事業、國防和軍隊建設，以及高級領導幹部形象造成極大損害，性質極為嚴重，影響極為惡劣，危害特別巨大。

中央政治局會議決定，給予李尚福、魏鳳和開除黨籍處分，終止二十大代表資格，並將兩人涉嫌犯罪問題移送軍事檢察機關依法審查起訴。此前，中央軍委已決定給予兩人開除軍籍處分，並取消上將軍銜。