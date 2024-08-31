陸正廳級官員被雙開　通告罕見指「長期沉迷網路遊戲」

▲湖南省懷化市政協原黨組書記、主席印宇鷹。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

湖南省懷化市政協原黨組書記、主席印宇鷹近日被開除黨籍與公職（雙開），值得注意的是，通報中特別提到他「長期沉迷網路遊戲」，這類的表述過去在正廳級幹部的通報中相當罕見。

湖南省紀委監委30日晚間發出印宇鷹被雙開的通報，並表示，印宇鷹身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背棄初心使命，政績觀錯位，權力觀扭曲，嚴重違反政治紀律和政治規矩，為撈取政治資本，急功近利，自行其是，刻意打造檢查調研路線，搞形象工程、政績工程，造成嚴重不良影響。

通報中指出，印宇鷹貪圖享樂，玩物喪志，長期沈迷網絡遊戲，追求低級趣味；將公權力當作攫取私利的工具，利用職務上的便利，為他人在工程項目承攬等方面謀取利益，非法收受財物，數額特別巨大；為謀取職務晉升，給予其他國家工作人員財物，情節嚴重。

紀監部門還「點評」，稱印宇鷹嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、行賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

印宇鷹的通報中提到他「刻意打造檢查調研路線，搞形象工程、政績工程，造成嚴重不良影響」以及「貪圖享樂，玩物喪志，長期沈迷網絡遊戲，追求低級趣味」，類似的表述在正廳級幹部的通報中較為少見。

公開資料顯示，印宇鷹生於1970年11月，長期在懷化市工作，歷任懷化市鶴城區區長、通道縣委書記、懷化市委常委、市委政法委書記等職。2021年，印宇鷹任懷化市政協黨組副書記；2022年1月，任懷化市政協黨組書記、主席。