台灣原住民與紐西蘭毛利族人　千里相會載歌載舞同歡樂

▲台南市原住民族事務委員會歡迎紐西蘭毛利族人的到來，在台南市歸仁區仁壽宮安排一場別開生面的文化交流會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市原住民族事務委員會為歡迎紐西蘭毛利族人的到來，特於12日下午在台南市歸仁區仁壽宮安排一場別開生面的文化交流會。

由台南市府原民會主委白惠蘭Salau Kaljimuran率領台南在地原住民族人與紐西蘭毛利族人進行族語與樂舞的交流互動，由在地舞團洄瀾舞集領唱阿美族歌謠，並現場圍舞同樂。毛利族人也回以美麗的舞蹈與歌聲傳達情誼，完成一次成功的國民外交。

兩國原住民族人初見面，主委白惠蘭Salau Kaljimuran特以排灣族語「bulay」(好棒！)表示對毛利舞團舞者的欣賞與鼓勵；紐西蘭舞團也回以「Tau Kē」、「Miharo」(好厲害！) 教學相長，互動溫馨充滿笑聲。同時，為慰勞舞者的辛苦，特別代表黃偉哲市長贈送由南市府原民會培植的在地原住民業者所設計包含台灣17個原住民族群圖騰的水壺袋，讓舞團感受到台南的熱情與歡迎。

主委白惠蘭Salau Kaljimuran表示，「2024南瀛國際民俗藝術節」邀請許多國際知名的舞團，讓台南在地的舞團與國際間的舞者可以齊聚一堂交流互動，展現自己最優秀最具文化特色的樂舞，民眾可以觀賞到精彩的表演，也有機會進一步地認識與瞭解各國不同的民俗文化。主委白惠蘭Salau Kaljimuran進一步表示，台灣與紐西蘭原住民同屬南島文化大家族，彼此雙向文化交流亦日趨密切，我們將持續不斷地透過原住民的樂舞、藝術與文化來深化彼此間的友誼與情感，共同為原住民的文化與傳承來努力。