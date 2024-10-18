霜淇淋、咖啡買1送1！人氣必搶雪糕5折又來了　超商周末小確幸必收

▲超商霜淇淋「買1送1」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

超商周末小確幸必收！即日起至10月20日多項商品買1送1、加10元多1件、買兩件更省等，吃的、喝的、生活用品都有，周末想省錢囤貨可把握機會衝一波。包括7-11門市CITY CAFE大杯以上「第2杯7折」、大杯卡布奇諾第2杯10元、多項零食和生活用品5折起。全家「康康五」優惠祭出霜淇淋、雪糕等5樣商品買1送1，預計再讓冰控、雪糕控手刀搶。

★7-ELEVEN

●7-11門市咖啡優惠

即日起至10月29日，CITY CAFE大杯以上「第2杯7折」。

●7-11超值五六日

7-11即日起至10月20日推出「超值五六日」限時3天優惠，多項商品「買1送1」，包括氣泡水、比菲多、布朗尼棒，還有生活用品如餐具洗潔精、沐浴乳、衛生棉。另有多項商品「第二件更省」，像是大杯卡布奇諾「第2杯10元」，優格任選2件49元。

▼7-11即日起至10月20日限時優惠，點圖可放大。（圖／業者提供）

●「OPENPOINT 行動隨時取」10杯優惠

7-11即日起至10月19日還有「秋饗10光」咖啡優惠，只要在APP「OPENPOINT 行動隨時取」購買10杯組合即享優惠。

「大杯厚乳拿鐵」10杯390元，最多省下260元。

「風味指定飲品」任選10杯460元，最多省190元。

「西西里風檸檬氣泡咖啡/檸檬咖啡」任選10杯540元，最多省260元。

「珍珠奶茶」10杯400元，省200元。

「中杯精品美式/精品拿鐵」任選10杯600元，狂省300元。

▼7-11「秋饗10光」指定咖啡飲品10杯優惠。（圖／業者提供）

★全家

●全家康康五，5樣商品買1送1

全家「康康五」自10月18日至10月20日，5樣商品「買1送1」，除了有泰山氣泡水、御茶園冷杉茶王，還有超人氣霜淇淋通通「買1送1」，咖啡控喜愛的義式濃縮咖啡+霜淇淋「阿芙佳朵」也在其中。

另外，上周優惠的曠世奇派雪糕被網友瘋搶，這周祭出「WA! COOKIES! 鐵觀音濃茶奶蓋雪糕」買1送1，預計也引發雪糕愛好者搶購。

▼全家康康五優惠。（圖／業者提供）

●全家會員限定優惠：多項買1送1、加10元多1件

全家即日起至10月20日推出「會員限定」優惠，多項商品下殺買1送1、兩件更省、加10元多一件等。

必買人氣商品包括：「UCC職人冰咖啡」910ml 任選買1送1，兩件只要99元。家庭冰箱必備「牧場直送4.0鮮乳 900ml」原價110元，期間兩件169元。杜老爺雙倍巧克力甜筒原價45元，加10元多1件，等於兩件特價55元。

零食方面，義美醇黑濃巧克力、大田海洋鱈魚杏仁脆片，同品牌同價位「買1送1」，銅板價50元有找。生活用品也有「妮維雅護唇膏」買1送1，等於兩件只要189元。

人氣Let's Cafe、搖搖茶吧指定飲品「第二杯10元」，包括大杯特濃拿鐵、膠原拿鐵、特大冰柳橙香柚綠茶。

▼即日起至10月20日，全家會員優惠，點圖可放大。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至10月20日「限時殺」優惠，包括家樂氏榖脆、悅氏鹼性水「買1送1」，還有多款飲料、泡麵第2件10元。

▼萊爾富即日起至10月20日「限時殺」優惠。（圖／業者提供）

●萊爾富堅果、果乾優惠

萊爾富即日起至11月12日期間，獨家引進越南堅果、果乾大廠LAFOOCO，指定商品享「同價位任選買1送1」，包括：

越南LAFOOCO香蕉片、芋頭條、地瓜條，每包售價139元，買1送1。

越南LAFOOCO腰果(蜂蜜風味/芥末風味/鹽味)，每包售價149元，買1送1。

▲▼萊爾富獨家引進越南堅果、果乾LAFOOCO，同價位任選買1送1。（圖／業者提供）

★美廉社

●美廉社即日起至10月20日周末促銷優惠：

「濃萃系列美式、拿鐵」（原價50元/60元）同品項買1送1，自備環保杯再省5元。

茶葉蛋2顆促銷16元（市價10元/顆），搭配中杯咖啡再折20元。

心樸平安米1.5kg，周末限時促銷65元（市價99元/包）。

日本青森土歧蘋果2顆95元。

▲▼美廉社周末優惠。（圖／業者提供）