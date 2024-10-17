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花蓮振興券領取倒數！超商加碼「單品咖啡5折」　3000元放大變3600

▲▼響應花蓮振興券，全家推出咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲全家響應花蓮振興券，推出咖啡優惠，大杯單品最低5折起。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

「花蓮振興券」領券日倒數1天，凡是花蓮鄉親都能在10月18日下午5點前領取，而超商為了搶商機，紛紛推出花蓮振興券回饋。7-11推出「振興花蓮隨取卡」將3000元面額放大至3600元；全家也加碼優惠造福全台民眾，祭出Let’s Café大杯單品咖啡「最低5折起」。

▲7-11響應花蓮振興券，直接把面額從3000元放大至3600元，還有10款優惠組最低下殺29折。（圖／業者提供）

●7-ELEVEN

7-ELEVEN響應花蓮振興券政策，即日起至11月30日祭出「3大回饋方案」：

方案1：單次持券消費回饋10％

消費者於花蓮地區近百家門市，持「花蓮促進經濟振興券」200元消費，加贈20點OPENPOINT。持500元券消費滿額，加贈50點OPENPOINT。1點OPENPOINT等同1元現金，等於回饋10%。

方案2：振興券放大變3600元

7-ELEVEN推出「振興花蓮隨取卡」，回饋率高達20%！單張售價3000元，直接把花蓮促進經濟振興券面額放大至3600元，使用期限至2025年2月28日。

▲7-11推出「振興花蓮隨取卡」，直接把振興券面額從3000元放大至3600元。（圖／業者提供）

方案3：行動隨時取咖啡、衛生紙超殺組合優惠

「OPENPOINT行動隨時取」加碼咖啡、衛生紙等10款限定優惠組合，折扣下殺29折至83折，可一次購買、原店分次領取。

推薦組合包括：CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵4杯200元、CITY CAFE濃萃拿鐵13杯500元、五月花新柔韌(咖波)6串500元。

只要持花蓮振興券，到花蓮地區任一家7-ELEVEN門市結帳即購買完成，票券可於2025年2月28日前到原購買門市兌換。CITY PRIMA精品咖啡、CITY TEA現萃茶僅能在限定門市兌領；行動隨時取同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量、會員限購組數，可見OPENPOINT APP說明。

▼7-11花蓮振興券優惠組合，點圖可放大。（圖／業者提供）

●全家

全家便利商店響應花蓮縣政府，即起推出雙重加碼活動，包含持振興券至花蓮地區全家消費，滿額最高回饋紅利金300元，年底前還有「Let’s Café咖啡最低5折起」全台受惠。

▲▼響應花蓮振興券，全家推出咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲響應花蓮振興券，全家推出咖啡優惠。（圖／業者提供）
 
優惠1：持券回饋紅利金，最高300元

即日起至12月31日，持「花蓮促進經濟振興券」於花蓮地區全家店舖消費，即可獲得10%紅利金優惠券。

舉例來說，使用1張200元振興券，即回饋20元；使用1張500元振興券，回饋50元，最高可獲得300元紅利金，紅利金兌換效期至2025年1月31日。
 
優惠2：Let’s Café咖啡5折起

全家Let’s Café再加碼，即日起至12月31日，Let’s Café特大杯經典美式5杯200元、特大經典拿鐵4杯200元；Let’s Café大杯單品美式10杯500元、大杯單品拿鐵9杯500元，最低5折起。此優惠於全台全家實體店舖適用，需一次領取，不可寄杯。

▲▼響應花蓮振興券，全家推出咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家響應花蓮振興券，全台推出咖啡優惠，而花蓮門市使用振興券還加碼10%回饋。（圖／業者提供）

▲▼響應花蓮振興券，全家推出咖啡優惠。（圖／業者提供）

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