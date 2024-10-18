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緬甸軍政府內戰頻受挫之際　傳領導人11月訪問中國

▲▼緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）。（圖／達志影像／美聯社）

▲緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

外媒報導，消息人士透露，緬甸軍政府領導人敏昂萊將於11月訪問中國，這將是他自2021年發動政變以來首次訪中。今年以來，緬甸軍政府在內戰中屢次受挫，而中國是其最重要盟友。

法新社報導，兩名與緬甸軍方關係密切的消息人士透露，敏昂萊（Min Aung Hlaing）是在今年8月於緬甸首都內比都（Naypyidaw）會見中國外長王毅後，開始計劃此次訪問。

以敏昂萊為首的緬甸軍方於2021年2月發起政變、推翻民選文人政府後，緬甸一直處於動盪中。

中國是緬甸的最大鄰國，也是緬甸軍政權主要盟友和武器供應商。但去年緬甸軍政府未能有力打擊針對中國公民的網路詐騙行為，兩國關係一度降溫。

報導引述分析人士說，中國也與控制邊境附近領土的緬甸少數民族武裝團體保持著聯繫。在中國「一帶一路」重要組成部分、與雲南接壤的緬北撣邦，一些武裝團體從軍政府手中奪取了土地，擾亂了通往中國的貿易通道。

今年緬甸軍政府在與反對派武裝團體的戰況中屢屢受挫。8月初，緬甸軍政府在被擊潰後，表示撤離東部撣邦部分據點。10月，緬甸少數民族武裝團體在通往中國雲南省的公路沿線發動攻勢，並拿下西保鎮（Hsipaw）最後一個政府軍軍事基地。

同時期，美國官員8月16日與緬甸反對派運動成員舉行線上會議，承諾擴大直接支持，幫助將政權移交給文人政府，並同意有必要繼續對軍政府施加壓力。

根據中國官媒環球時報，敏昂萊8月14日在緬甸會見王毅時，感謝中方為推動緬北和談發揮建設性作用，並稱期待中方繼續支持緬甸維護國內穩定，實現政治和解。緬方也願繼續和中方合作，共同打擊網賭電詐等跨國犯罪。

而當時王毅表示，中國對緬友好政策面向全體緬甸人民，「堅持不干涉內政原則」，尊重緬甸政治傳統和緬方根據本國國情選擇的發展道路。

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