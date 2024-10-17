後宮爭寵「老公舉槍勸架」！4房太太反手奪槍　當場擊斃5房

▲泰國發生多妻爭寵案件，其中1人開槍射殺另一名女子。（圖／翻攝自 Channel 8）



記者王佩翊／編譯

泰國一名男子娶了5名妻子，然而日前4房太太與5房太太發生爭執，他為了勸架，對地鳴槍企圖遏止兩人爭吵，沒想到4房太太當場氣得奪槍，並槍斃5房妻子。

根據Channel 8報導，泰國警方15日接獲通報稱，一棟農舍驚傳槍響，趕往現場後，在屋內發現中彈的40歲女子瓦薩納倒臥在地。瓦薩納頸部、背部以及腿部等全身多處槍傷，明顯死亡。而警方抵達現場時，屋內並無其他人。

警察調閱鄰居的監視器畫面後，聽到3聲槍響，而在調查過程中，37歲女子潭雅蓬到警局投案。她聲稱自己和死者嫁給同一名男子，她是四房，而死者則是五房。她因為不滿丈夫平時都花時間陪伴死者，一時被嫉妒沖昏頭，因此與對方發生爭吵，才會「失手」槍擊死者。她坦言，丈夫也目睹了整個殺人過程。

潭雅蓬向警方供稱，她的丈夫恰猜在事發後逃離現場，並躲到附近山上的一間小屋。警方隨即展開搜查，並於10月16日下午將恰猜逮捕歸案。經過審訊，恰猜堅決否認參與槍擊，但坦言該起事件的確與他有關，承認他無法處理多名妻子之間的吃醋問題。

恰猜指出，他共有5名妻子，而潭雅蓬與瓦薩納分別是第4任與第5任。他平時與兩人同住，也就是槍擊案發生的地點。恰猜說，事發當天，潭雅蓬不滿他花太多時間與瓦薩納相處，2名妻子因此發生爭執。

恰猜為了讓她們冷靜下來，突然掏出一把槍並朝地面開了一槍，隨後就將槍放回原位，希望兩人可以不要再爭吵。沒想到2名妻子開始爭奪槍枝，最後潭雅蓬搶下槍枝，並朝瓦薩納開槍，將其擊斃。對此，潭雅蓬聲稱，她是不小心擊中瓦薩納。