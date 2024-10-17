他買凶殺前妻家人！　結果殺手竟是「臥底警察」當場遭逮

▲涉案的37歲嫌犯藍納計畫買凶殺害前妻的家人。（圖／翻攝自koh santepheap daily）



記者張方瑀／綜合報導

柬埔寨一名男子計畫買凶殺害前妻的家人，甚至要求殺手燒毀對方的住宅與車子，沒想到男子僱用的殺手竟是臥底警察，他也當場遭逮捕。

根據《星洲網》報導，涉案的37歲嫌犯藍納來自馬德望省（Battambang），他和前妻離婚多年，但卻計畫買凶殺害前妻的30歲弟弟與28歲妹妹，因為他認為，這兩個人阻止他和前妻見面，導致夫妻倆無法復合。

馬德望省刑事重案組辦公室副主任萬達拉（Vandara）表示，這起買凶事件發生在13日，當天藍納僱用兩名男子執行殺人任務，還要求焚燒受害者的房屋和汽車。不過，這兩名「殺手」實際上竟是臥底警察。

臥底警員接到聘僱後，立即向省警方通報，警方隨後展開了一場「釣魚行動」，兩名臥底與藍納見面後，隨即將他當場逮捕；據悉，當時藍納正準備將作案工具交給兩人。

警方查獲的作案工具包括4瓶一公升的汽油、一把斧頭、一把尖刀、兩個打火機，還有兩名受害者的照片、房屋內部圖紙及一輛摩托車。

藍納供稱，殺手每砍一刀可獲得30萬柬幣（約台幣2370元），放火燒房和汽車分別支付30萬和60萬柬幣（約台幣4700元）。此外，他還指導殺手如何使用作案工具，教他們用斧頭砸破車窗後點燃汽油瓶，並將汽油瓶扔進車內，隨後再用剩下的汽油焚燒房屋。

藍納還透露，他打算在事成之後逃往首都金邊。

當警方通知兩名目標人物後，他們對此事感到震驚，因為自從嫌犯與姐姐離婚以來，雙方並未有任何爭執，反而是嫌犯經常騷擾他們的家人。當地官員也證實，藍納先前曾縱火焚燒其前妻家人的汽車。