為還高利貸假結婚！27歲男靠「娶越南妹」3年賺31萬

▲陳順康為了還債與越南女子假結婚，3年共賺了31萬台幣。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

新加坡27歲男子陳順康為了償還積欠高利貸1.5萬新元（約新台幣36.8萬元）的債務，而與30歲越南女子胡家潘假結婚，並在3年內賺取了1.28萬新元（約新台幣31.4萬元）的酬勞。陳順康假結婚一事被揭發後，被當局以「違反新加坡移民法令」提出告訴，並在今年10月15日被判監禁6個月13周、被罰款1萬新元（約新台幣24.5萬元）。

綜合外媒報導，為了快速籌錢還債，陳順康在2022年聽從線上遊戲認識的網友傑森的提議，透過假結婚賺取金錢。傑森安排陳順康與胡家潘結婚，並承諾將為他支付註冊結婚的費用，每月還可以獲得1000新元（約新台幣2.45萬元），作為幫助胡家潘取得長期探訪准證的酬勞。

2023年4月，陳順康與胡家潘在聖淘沙硬石酒店完成結婚註冊，但2人未在婚後同居。陳順在2023年5月至2024年4月間，每月收到1000新元作為假結婚的酬勞。儘管陳順康的酬勞自2024年5月開始，因長期探訪准證未獲批減少至800新元（約新台幣1.96萬元），但他前後還是收到了高達1.28萬元。

陳順康在這幾年間共為胡家潘申請了11次短期探訪准證和一次長期探訪准證，其中有5次的短期簽證獲得批准，其餘申請則全數被拒絕。陳順康最後在2024年6月5日被逮捕，並在10月15日被判監禁6個月13周、罰款1萬新元。新加坡移民與關卡局表示，當局嚴正看待假結婚一事，強調將對假結婚及相關仲介採取法律行動。在新加坡，假結婚者若罪名成立，最高可判10年監禁或1萬元罰款，或兩者兼施。