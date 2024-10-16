　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

為還高利貸假結婚！27歲男靠「娶越南妹」3年賺31萬

▲▼結婚,婚禮,新人,新郎,新娘,新婚,白紗。（圖／CFP）

▲陳順康為了還債與越南女子假結婚，3年共賺了31萬台幣。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

新加坡27歲男子陳順康為了償還積欠高利貸1.5萬新元（約新台幣36.8萬元）的債務，而與30歲越南女子胡家潘假結婚，並在3年內賺取了1.28萬新元（約新台幣31.4萬元）的酬勞。陳順康假結婚一事被揭發後，被當局以「違反新加坡移民法令」提出告訴，並在今年10月15日被判監禁6個月13周、被罰款1萬新元（約新台幣24.5萬元）。

綜合外媒報導，為了快速籌錢還債，陳順康在2022年聽從線上遊戲認識的網友傑森的提議，透過假結婚賺取金錢。傑森安排陳順康與胡家潘結婚，並承諾將為他支付註冊結婚的費用，每月還可以獲得1000新元（約新台幣2.45萬元），作為幫助胡家潘取得長期探訪准證的酬勞。

2023年4月，陳順康與胡家潘在聖淘沙硬石酒店完成結婚註冊，但2人未在婚後同居。陳順在2023年5月至2024年4月間，每月收到1000新元作為假結婚的酬勞。儘管陳順康的酬勞自2024年5月開始，因長期探訪准證未獲批減少至800新元（約新台幣1.96萬元），但他前後還是收到了高達1.28萬元。

陳順康在這幾年間共為胡家潘申請了11次短期探訪准證和一次長期探訪准證，其中有5次的短期簽證獲得批准，其餘申請則全數被拒絕。陳順康最後在2024年6月5日被逮捕，並在10月15日被判監禁6個月13周、罰款1萬新元。新加坡移民與關卡局表示，當局嚴正看待假結婚一事，強調將對假結婚及相關仲介採取法律行動。在新加坡，假結婚者若罪名成立，最高可判10年監禁或1萬元罰款，或兩者兼施。

ET快訊
台下聽眾還原現場！承辦人追上道歉被飆「五字經」　齊廷洹回應了
「手掌變黃」已大腸癌3期！　40歲女傻了：排便都很正常
獨／21萬人注意！富邦兩檔高息ETF大變
王寶強被爆慈善人設翻車！
華航客機遭中油車輛「撞破機翼」！公司回應了
快訊／《在加納共和國離婚》情侶宣布分手！
快訊／方志友重摔送醫首發聲！
快訊／詐10億爽躲台灣被限期離境　國際通緝犯「出招反制」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

正妹「日本鳥居」做引體向上遭出征　IG緊急道歉了

公廁馬桶蓋為何是「U」型？　專家曝原因

為還高利貸假結婚！27歲男靠「娶越南妹」3年賺31萬

一天打3份工養家！32歲外送員「工作12.5小時」　過勞心臟病發猝死

日本橫濱離奇命案！高齡男「手腳遭綁」鮮血直流　慘死更衣室

快訊／土耳其規模6.1極淺層強震　民眾慌逃畫面曝

南極洲驚見「異世界傳送門」？　科學家親揭真相：不罕見

川普承諾：當選將為馬斯克特別設立「新部長職」

睡一半起床尿尿　男突遭猛虎攻擊！拖進樹林狂咬至死

超過千人受害！「4台灣人」印度大搞詐騙　姓名全被公開

母女分別問爸穿搭好不好看　敷衍回應→高八度稱讚可愛

【獅子睡午覺】爽躺床各種翻身 起床發現鬃毛炸開一臉懵XD

【濾了個寂寞】用了4年的空氣清淨機拆開看 才發現濾網包裝根本沒拆QQ

男洗車突開後座 門差點被機器對折... #中國大陸

北韓炸毀「兩韓連接鐵路」　南韓從分界線以南開火反擊

找到婚前時瘦老婆的影片　重溫當時相同穿搭尪笑翻

貨輪靠泊基隆港撞岸上橋式機　眾人前「整座翻倒」3億沒了

釘書機冷知識大會考！　台語名、製造年份難倒大家

郭雪芙認斷聯宋米秦「很難再連絡」！　憂金鐘出糗：想盡辦法趕快下台XD

郭雪芙聽「男友」噗笑　自嘲在深山還會被拍XD

正妹「日本鳥居」做引體向上遭出征　IG緊急道歉了

公廁馬桶蓋為何是「U」型？　專家曝原因

為還高利貸假結婚！27歲男靠「娶越南妹」3年賺31萬

一天打3份工養家！32歲外送員「工作12.5小時」　過勞心臟病發猝死

日本橫濱離奇命案！高齡男「手腳遭綁」鮮血直流　慘死更衣室

快訊／土耳其規模6.1極淺層強震　民眾慌逃畫面曝

南極洲驚見「異世界傳送門」？　科學家親揭真相：不罕見

川普承諾：當選將為馬斯克特別設立「新部長職」

睡一半起床尿尿　男突遭猛虎攻擊！拖進樹林狂咬至死

超過千人受害！「4台灣人」印度大搞詐騙　姓名全被公開

韭菜翻車！　光通訊股光聖爆4627.4萬違約交割

黑豹旗／吳祉恩完投感謝火力應援　吳菖育破無安打：目標冠軍！

Riot宣布裁減《英雄聯盟》PC版團隊　盼未來15年遊戲依舊出色

台下聽眾還原現場！承辦人追上道歉被飆「五字經」　齊廷洹回應了

台大醫院工會爭鬆綁出國審查　北院判勞方敗訴：須規劃備用人力

正妹「日本鳥居」做引體向上遭出征　IG緊急道歉了

2車行穿線違停！女行人被迫「走馬路上」　影片曝光全場大歪樓

「手掌變黃」已大腸癌3期！　40歲女傻了：排便都很正常

獨家／21萬人注意！富邦兩檔高息ETF大變　改月配增納平準金

黑豹旗／桃園高中陳建閎對陽明獨拿安打又飆K　期待明年再戰

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

國際熱門新聞

星巴克買1送1沒了！新CEO上任大砍折扣優惠

南極驚見「異世界傳送門」　真相曝光

妓院比雜貨店還多　警掃蕩淫惡街區

罕見！300公斤「巨型烏賊」沖上岸

幾乎全滅　真主黨高層被殺到剩2人

聽K-POP　北韓15歲學生「全家送勞改」等死

陰莖5公分1體位最讚　他曝老婆很滿意

快訊／土耳其規模6.1極淺層強震　民眾慌逃畫面曝

即／南韓軍方：北韓「已經開炸」！

千人受害！「4台灣人」印度大搞詐騙　姓名全被公開

避承諾出兵捍衛台灣！　川普：我選上中國就不會侵台

外國正妹「日本鳥居」引體向上　15秒影片瘋傳被罵爆

一天打3份工養家！32歲外送員過勞猝死

油罐車墜毀民眾忙偷油　下秒突爆炸致94死

更多熱門

相關新聞

一天打3份工養家！32歲外送員過勞猝死

一天打3份工養家！32歲外送員過勞猝死

馬來西亞32歲外送員阿末法漢此前因被網紅贈予50令吉（約新台幣373元）的小費，在一則TikTok影片中表現得十分激動，連連向網紅道謝，而在網上迅速走紅。不過，最近有消息指出，年僅32歲的阿末法漢因為一天打3份工，過勞引發心臟病猝死。

睡一半起床尿尿　男突遭猛虎拖進樹林咬死

睡一半起床尿尿　男突遭猛虎拖進樹林咬死

緬甸叛軍「奪下連接中國公路沿線1鎮」

緬甸叛軍「奪下連接中國公路沿線1鎮」

女靠「疊衣服」賺錢5.2萬　網見服務搶訂

女靠「疊衣服」賺錢5.2萬　網見服務搶訂

飛行途中吵起來！機長將副機長「鎖廁所」

飛行途中吵起來！機長將副機長「鎖廁所」

關鍵字：

新加坡東南亞要聞假結婚

讀者迴響

熱門新聞

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！正宮老婆懷二胎

畫面曝！齊廷洹怒丟鐘點費走人...女承辦緊追道歉

「學霸網紅」身世擁台北最大礦場　不倫大23歲姨丈留鹹濕筆記

學霸網紅不倫「大23歲」姨丈　身分曝光是表特板美女

女師被「包腿8+9高中生」迷倒　對嗆網後急關IG

一堆人答錯！為何布丁總是「3個一組賣」　答案讓爸爸們哭了

《不熙娣》班底幫網紅出櫃小S撂重話LET IT GO！

年薪破300萬美女工程師　花光積蓄搬來台現況曝

UNIQLO「1系列」特價仍難銷　大票1原因拒買

汪建民女友認了「想過跟他一起走」

網紅「摩鐵激戰」大23歲姨丈13次　性愛筆記曝光

齊柏林兒子被酸靠爸　鍾東錦怒了

爸爸催添丁「蕭敬騰拒絕生小孩」！1原因曝光

34歲男遭自強號撞輾亡　絕命7分鐘來不及救

快訊／方志友樓梯間重摔送醫

更多

最夯影音

更多

母女分別問爸穿搭好不好看　敷衍回應→高八度稱讚可愛

【獅子睡午覺】爽躺床各種翻身 起床發現鬃毛炸開一臉懵XD

【濾了個寂寞】用了4年的空氣清淨機拆開看 才發現濾網包裝根本沒拆QQ

男洗車突開後座 門差點被機器對折... #中國大陸

北韓炸毀「兩韓連接鐵路」　南韓從分界線以南開火反擊

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面