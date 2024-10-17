桃園少年猴半夜撞小貨車「嘴臉都是血」　機車神奇站立畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市謝姓男子昨（16）日凌晨駕駛小貨車行經龜山區山鶯路某處路口等紅綠燈，突遭後方一輛機車追撞，下車察看時發現騎車倒臥地上，謝趕緊打電話報警處理，員警到場發現騎車的是17歲潘姓少年，所幸僅機車受損，潘姓少年臉部有擦挫傷勢但飽受驚嚇，員警酒測後雙方均無酒駕，因潘姓少年並無駕照，警方依規定製單舉發。

▲桃園市潘姓少年昨天凌晨騎車行經龜山區山鶯路，疑似精神不濟追撞前方等停紅燈小貨車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市潘姓少年昨天凌晨騎車行經龜山區山鶯路追撞前方小貨車，造成機車車頭毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方指出，昨天凌晨3時52分許接獲通報指稱，龜山區山鶯路、明興街口有汽機車追撞事故，33歲謝姓男子駕駛小貨車在路口停等紅綠燈時，突然遭後17歲潘姓少年騎機車追撞，機車直挺挺插在貨車後方，潘姓姓少則倒臥地上，臉部與嘴唇等處有擦挫傷、嘴角流血等傷勢。

▲桃園市潘姓少年昨天凌晨騎車行經龜山區山鶯路，疑精神不濟追撞小貨車，警方到場處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方為雙方酒測，酒測值均為零，初步調查，潘姓少年疑似精神不振追撞小貨車，由於潘姓少年並無駕照，警方依規定製單舉發，小貨車則未受損；警方呼籲，民眾在深夜或凌晨駕車前，應養足精神再上路，同時小心慢行並留意車前狀況，以避免發生危險。