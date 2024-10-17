倖存者成演員！全球最爭議導演來台　驚訝：作品議題跟台灣相似

▲全球最受爭議的劇場導演米洛．勞（Milo Rau）首度抵台，帶來最新作品《安蒂岡妮在亞馬遜》。（圖／林軒朗攝／國家兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

全球最受爭議的劇場導演米洛．勞（Milo Rau）首度抵台，帶來最新作品《安蒂岡妮在亞馬遜》，以希臘悲劇最知名故事為框架，隱喻傳統文明對抗現代資本主義的過程。劇中歌隊成員還包括1996年巴西警察鎮壓無地農民大屠殺事件的倖存者，更顯作品特殊意義。導演提到，雖然自己是第一次來台，但意外發現這片土地面對的議題，跟很多地方相似，也跟作品有很多共鳴，期待台灣觀眾也有感觸。

《安蒂岡妮在亞馬遜》（Antigone in the Amazon）作品首演至今，已巡迴至15個國家、28個城市，廣獲全球注目與讚譽。由於節目有部分內容在一些國家備受爭議，因此不是每個地方都能演出，如今10月18日至20日將於「國家戲劇院」演出，也是亞洲唯一的巡演場次。

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▲劇場導演米洛．勞（Milo Rau）、國家兩廳院藝術總監劉怡汝合影。（圖／記者林育綾攝）

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，兩廳院的存在是為了讓台灣看見世界，同時也讓世界看見台灣。看米洛．勞的作品，就像走進另一個世界，和舞台上的演員產生共感，這就是劇場的力量。等到回看過往，會知道我們對於未來世界的形塑，以及這個世代在努力的價值和記憶。歡迎大家進入劇場，除了進到米洛．勞的世界，也進到我們應該給予更多關注的、那個被遺忘的世界。

米洛・勞現任奧地利維也納藝術節的藝術總監，過去作品《重述：街角的兇殺案》曾在台灣的2019TIFA掀起討論熱潮，這次《安蒂岡妮在亞馬遜》則是他宣布接任後的首部創作，集結來自比利時和巴西的社運人士、表演者、當地居民，將「環境議題」透過劇場語言推向全球。

▲由於台灣也曾經歷過戰爭、殖民反抗、民主化運動，因此他認為在許多層面上，這個故事都跟台灣本身的經歷相呼應。（圖／林軒朗攝／國家兩廳院提供）

米洛・勞表示，這是第一次到台北，也是作品的第80場的演出，這個作品一路從歐洲、美國、澳洲，到這次首度踏足亞洲。而過去幾天，他也跟台灣的歷史學者、戲劇構作、藝術家們見面，瞭解到台灣也曾經歷過這些戰爭、殖民反抗、民主化運動，因此他認為在許多層面上，這個故事都跟台灣本身的經歷相呼應，很期待和台灣觀眾分享這部作品，並一起探討藝術、政治、全球議題。

有關這部作品的由來，2019年米洛・勞受到「巴西無地農民運動組織（MST）」的邀請，深入瞭解當地土地抗爭運動，創作《安蒂岡妮在亞馬遜》。

該作品以希臘悲劇中最著名也最常被改編的《安蒂岡妮》為故事框架，舅舅克里昂國王基於「家國利益」，不願讓安蒂岡妮的兄長得以安葬，致使家族和整個城邦陷入災禍。

▲透過故事，隱喻傳統文明對抗現代資本主義的過程。（圖／林軒朗攝／國家兩廳院提供）

透過安蒂岡妮與克里昂的對立情節，隱喻傳統文明對抗現代資本主義的過程。值得一提的是，劇中的歌隊成員，也包含1996年巴西警察鎮壓無地農民大屠殺事件的倖存者，更顯作品的特殊意義。

為了讓作品得以巡迴全球，不受地域界線干擾，特別將歌隊部分以錄像呈現，除了展現巴西實景，更真實呈現西方歐洲與亞馬遜巴西之間的對話。舞台設計則以象徵抗爭的種植田地、屠殺現場的道路、雨林為背景，使觀眾更能深入感受作品的情感與震撼。

這次由巴西演員暨社運人士凱・薩拉（Kay Sara）飾演錄像中的安蒂岡妮，巴西知名原住民社運人士和哲學家艾爾頓．克雷納克（Ailton Krenak）也在演出中擔綱一角。

凱．薩拉表示，她希望透過劇場展現原住民遭遇的真實問題。「雖然我無法代表所有原住民族，但我深知原住民所面臨的現實困境。」她強調，透過戲劇的呈現，比起抗爭更能引起人們的共鳴與關注。

▲《安蒂岡妮在亞馬遜》亞洲唯一巡演在台灣，導演表示，許多大型跨國企業打著「多元」和「永續」的口號，卻仍對環境和社會造成傷害。（圖／記者林育綾攝）

《安蒂岡妮在亞馬遜》團隊也與其他非政府組織合作，同步推動拯救亞馬遜的倡議活動。米洛・勞表示，這項計畫不僅是戲劇演出，也推出展覽、兩部音樂錄影帶、一部紀錄片，以多元面向持續提倡永續的農業生產。

導演進一步指出，許多大型跨國企業打著「多元」和「永續」的口號，卻仍對環境和社會造成傷害。並表示，此作品所探討的議題，適用於世界各地，包含少數族群對抗壓迫的真實情境，不只是原住民而已，節目中也有很多非原住民一起聯手加入陣線，「相信觀眾在看完演出後，一定會發現台灣也有自己的安蒂岡妮！」

《安蒂岡妮在亞馬遜》歷經各大城市及劇院巡迴演出，終於來到台灣，10月18日至20日將於國家戲劇院登場。劇作的收入也將回饋給「巴西無地農民運動組織（MST）」，支持他們繼續倡議、幫助農民，同時這也賦予他們一項變現能力。