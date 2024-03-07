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全台首座SGS查證劇場！兩廳院「3年瘦身減碳計畫」節電率可達近8成

▲▼國家戲劇院，國家兩廳院，兩廳院。（圖／記者林育綾攝）

▲國家兩廳院成為全台首座獲得SGS 查證之劇場，同時公布3年「瘦身」減碳計畫。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

國家兩廳院近來成為全台首座獲SGS查證的劇場，今（7）日更進一步公布2023年～2025年的3年「瘦身減碳計畫」，包括汰換劇場燈具，平均節電率可達78%；還有印刷減量、採購環保產品等，為表演藝術產業的永續營運寫下新的里程碑。

兩廳院自2016年開始，建設並優化無障礙硬體設施，接續發展全面性的場館共融服務，2021年依據聯合國永續發展目標（SDGs）制定發展方向，啟動場館自我盤點，導入永續概念於場館營運當中，並設定場館永續願景。

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▲▼兩廳院完成溫室氣體盤查，成為全台首座獲得SGS 查證之劇場。（圖／兩廳院提供）

▲兩廳院完成溫室氣體盤查，成為全台首座獲得SGS 查證之劇場。（圖／兩廳院提供）

此次啟動溫室氣體盤查，動員跨部門30多位永續小組成員，在專業顧問的引導下，依循標準，針對二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亞氮（N2O）等7種常見溫室氣體進行盤查，耗時半年蒐集整理超過3000筆排放數據，完成2022年首年度溫室氣體排放盤查，並委請公正第三方查證單位台灣檢驗科技股份公司（SGS）進行查證，確保數據的準確性，成為台灣第一個通過SGS最新版 ISO 14064-1 溫室氣體查證的藝文場館。

兩廳院藝術總監劉怡汝形容，溫室氣體盤查像是兩廳院「站上體重計」，確認現在的溫室氣體「體重」。根據盤查的結果，以全館常年電力支出為最大碳排來源，約占75%。使用產品項目約占14%，主要為文宣品；訪客運輸及商務旅行（類別三）占約7%。兩廳院將依據盤查結果，執行「減重」計畫，從綠色採購、節約能源、鼓勵大眾運輸、減量印刷等，4大方向進行。

▲▼兩廳院完成溫室氣體盤查，成為全台首座獲得SGS 查證之劇場。（圖／兩廳院提供）

▲左至右：國家兩廳院永續顧問黃梓柔、SGS知識與管理事業群副總經理鮑柏宇、國家兩廳院藝術總監劉怡汝、無獨有偶工作室劇團藝術總監鄭嘉音。（圖／國家兩廳院提供）

減碳方案包包括：PAR雜誌全面電子化，每年減少17.16公噸碳排放；汰換六部給水系統馬達、前台照明燈具、導入冰水主機AI人工智慧能管系統，預計每年可節電434,676度電；汰換戲劇院、音樂廳、演奏廳、實驗劇場之觀眾席燈及舞台燈具，平均節電率可達78%。

而員工商務旅行，以使用大眾交通為主、採購國外機票綜合考量最佳里程與成本。此外，公務用品採購也將遵循綠色採購要件，汰換高GWP值（全球暖化潛勢）之老舊設備、高碳排交通工具、採購環保產品等等。

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