驚險救援片！礦砂船遇山陀兒浪擊「進水傾斜」…19船員全數獲救了

記者楊漢聲、戴若涵／台東報導

受到強颱山陀兒來襲影響，一艘礦砂船1日凌晨於蘭嶼西南方18浬處，因船艙進水而傾斜，船上共有19名外籍船員待救援。稍早救援影片曝光，只見現場風浪相當大，船身被浪花拍打得左搖右晃，畫面相當驚險，所幸19名船員於1日下午2時20分全數獲救了。

海巡署1日凌晨4時28分接獲基隆海岸電台通報，由於海象惡劣，一艘巴貝多籍「BLUE LAGOON」礦砂船因船艙進水傾斜，19名船員於5時38分宣布棄船等待救援。據悉，該船包括7名烏克蘭籍、9名埃及籍、3名俄羅斯籍船員，載運礦砂67,500噸，要從中國曹妃甸港前往新加坡。

▲礦砂船進水傾斜，19名船員受困，其中13人已獲救。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

空勤總隊直升機於清晨6時06分從台東機場起飛，要救援19名船員，但因現場陣風達11級、浪高6至7公尺，風雨太強、海象惡劣，只得飛返機場，直到上午10時23分再度前往救援，於近中午11時43分先吊掛6人下放蘭嶼機場，但因油料不足先返回台東機場整補，由國防部搜救機接替執行任務。

空勤搜救機下午1時51分再成功吊掛7人前往蘭嶼機場，2時下放蘭嶼機場，2時02分再度起飛前往吊掛剩餘的6人，下午2時20分全數船員獲救了。而現場救援畫面曝光，只見該艘礦砂船被大浪打得左右搖晃，白色浪花擊打至甲板上後，又沖刷下船，而空勤直升機只得慢慢接近礦砂船，畫面相當驚險。