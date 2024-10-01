礦砂船蘭嶼外海遇「山陀兒」！機艙進水被迫棄船　19外籍船員待援

記者楊漢聲、莊智勝／台東報導

海巡署今(1日)凌晨4時28分接獲基隆海岸電台通報，巴貝多籍「BLUE LAGOON」礦砂船受到強颱山陀兒影響，船體於蘭嶼西南方18浬因機艙進水而傾斜，並於5時38分宣布棄船，19日外籍船員待救。海巡得知後第一時間派遣南機隊高雄艦前往救援，直升機也飛抵現場，惟風雨過大無法進行吊掛，目前由高雄艦持續馳援中。

▲高雄艦緊急出動搜救19名外籍船員，但現場海象極度惡劣。（圖／海巡署，下同）

據了解，該艘輪船上共計有19人，包含7名烏克蘭籍、9名埃及籍、3名俄羅斯籍船員，總噸43,498噸、存油係柴油(MGO)39噸、低硫燃油(VLSFO)227噸，載運礦砂67,500噸，自中國曹妃甸港前往新加坡，未料於蘭嶼西南方18浬處遭遇強颱山陀兒，現場海象極度惡劣，輪船機艙因此進水傾斜，最終不得已只能宣布棄船。

海巡署指出，受到強颱山陀兒影響，現場最大陣風達11級、浪高6至7公尺，海巡署第一時間派遣南機隊高雄艦趕往救援，並通報航港局海事中心協調拖船前往協處；空勤總隊直升機也於清晨6時6分自台東機場起飛，並於6時44分抵達現場，但由於風雨實在太強，無法進行吊掛作業，只能飛返機場，後續由高雄艦持續救援中。

▼巴貝多籍「BLUE LAGOON」礦砂船。（圖／民眾提供）