「當我女友」男大生表白高職女遭拒　強載她到新店…下場慘了

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男大生日前透過朋友認識一名高職女學生，2人相識3個禮拜後，男大生覺得少女長相可愛又聊得來，於是約她在中和區四號公園碰面聊天，就在她上車閒聊後表白「做我女友」，沒想到遭拒，男大生卻不讓她下車，隨即開車離開，少女同學看到後報警，最後在男大生母親溝通下，要求將少女載到派出所，即便少女未受到傷害，警仍依妨害自由罪將男大生送辦。

▲女高職生步行走進男大生車內。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，22歲廖姓男子就讀新北市淡水區某私大1年級，3禮拜前透過朋友，認識就讀新北市私立高職的15歲高一女學生，由於少女長相清秀可愛，對她一見鍾情，加上2人十分聊得來，雙方也多次一起與友人聚會，讓男大生更加傾心。

16日下午，廖姓男大生打給少女，表示想跟她碰面聊聊天，2人相約在中和區四號公園；少女當時剛下課，與4、5位同學正在吃晚餐，得知少女與廖男有約，於是在晚間7時許，陪同少女到四號公園赴約。

廖男依約定時間開車到公園，少女上車後，2人在車上閒聊，廖男突然向少女表白「當我女朋友」，少女以自己年紀輕，加上家人管得嚴為由拒絕，廖男失望之餘還想說服少女，兩人還因此起小爭執。少女不想再留下，直接開車門要下車，馬上被廖男拉住手，隨即踩油門開離公園。

此時，在現場的同學目擊少女被載走，擔心她的安危，立即報警求助。警方獲報立即成立專案小組以車追人，鎖定廖男載著少女到新店區；最後警方聯繫上廖男的母親，透過她與男大生溝通，得知少女平安，也要求他把少女載到中和警分局安平派出所。廖男警訊後依妨害自由罪移送新北地檢署偵辦。

▼男大生在母親溝通下，將女高職生載到派出所 。（圖／記者陳以昇翻攝）