　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

曝朱學恒至今仍在談價碼！鍾沛君怒「我不是商品」：不要用錢羞辱我

記者吳銘峯、陳韻如／台北報導

宅神朱學恒涉嫌對台北市議員鍾佩君強吻，一審被依強制猥褻罪嫌判刑1年2月，目前案件上訴二審，今(17日)上午高院進行言詞辯論，朱昨(16日)無預警在臉書上發文道歉，被質疑是想要博取輕判。稍早，言詞辯論結束，朱學恒全程面無比情快步離開法院，而鍾沛君接受訪問時怒批，道歉對朱學恒來說像自助餐，「直到現在還在用價碼羞辱我」。

▲▼ 朱學恒今二審言詞辯論，鍾沛君庭後接受訪問 。（圖／記者吳銘峯攝）

▲朱學恒今二審言詞辯論，鍾沛君庭後接受訪問。（圖／記者吳銘峯攝）

朱學恒2022年間在某餐敘中，趁著酒後獨處空檔，2度強吻鍾沛君，直到2023年6月間國內#Metoo風暴延燒，鍾沛君在臉書爆料此事後，全案才因此曝光。事後朱學恒開直播道歉，但稱當時喝到斷片完全想不起來，為了平息輿論他更「自我告發」，一審遭到法官判刑1年2月。

全案上訴二審，高等法院等於今言詞辯論，而朱學恒昨天突然在臉書上發文，「本人於民國111年8月6日晚間六時許，對A女之不法犯行觸犯強制猥褻罪，對A女造成傷害，本人對此深感悔悟，在此公開對當事人致上最深切的歉意；同時也對後續本人告發自己的行為，及造成媒體新聞事件的發言進一步犯錯，造成A女的接續困擾致歉，本人已知悔悟，將不再對此事件做任何除道歉及認錯之外的發言。」

▲朱學恒出庭。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

▲朱學恒今出庭，面無表情快步走進法院。（圖／記者黃彥傑翻攝）

對此，鍾沛君不以為意反指，「他在開庭前一天做出這樣的事情，他的居心，大家很清楚」。

稍早，言詞辯論結束，朱學恒面無表情快步離開法院，而鍾沛君則停下腳步接受媒體訪問。

鍾沛君怒批，整件事情經過了2年2個月又11天，道歉對朱學恒來說就像是自助餐，希望不被起訴判有罪的時候，又說自己沒做，現在希望換取緩刑或輕判的時候，又說好像有做，一切都想起來了，「我覺得非常遺憾，認錯道歉這倩是對他來說好像非常困難，不管是侵犯我或是道歉，自始至終都是照著他自己的節奏，從來沒有考慮過被害人感受」。

鍾沛君再次提出兩點訴求，第一，希望朱學恒針對他的犯行可以逐一說明，並認真道歉；第二，案發後朱在自己的直播頻道總共提到她62次、9千多秒時間，把他的犯罪行為，描述成一種政治迫害，所以要求他要針對這件事情逐一還原跟說明。

鍾沛君怒指，但這兩點到現在毫無進度，「也誠如各位所見，看不到被告道歉的誠意」，相反的，朱學恒現在跟他的律師仍不斷在提價碼，「我說過我不是商品，請不要用價碼跟錢來羞辱我，這件事關係的是正義跟真相，從來就不是錢的問題」。

ET快訊
快訊／沖繩宮古機場旁發現「2顆250kg未爆彈」！
快訊／高雄大樓29樓陽台玻璃突爆裂！　3車慘遭砸
快訊／西田敏行家中逝世　享壽76歲
易建聯被爆嫖娼！　裸照曝光
LIVE／大S追贍養費！拍賣汪小菲千萬名車　連恩佩恩墜樓亡！
快訊／鍾沛君怒了！　「還在用價碼羞辱我」
正妹「捐肝」醒來想喝　手搖飲霸氣請一年！萬人朝聖
日本立食「老闆生氣拍桌」！台女星3舉動被糾正：吃得很不消化

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化驚傳隨機傷人！騎士突被攔「木柄針錐狂刺眼」　左眼恐失明

漢翔沙鹿廠無預警跳電！影響飛機零件生產　總公司回應了

快訊／高雄商辦大樓29樓陽台玻璃突爆裂！3車慘遭砸

泰少女來台賣淫「2000元只拿到800元」　嫌少落跑衰到他

控陳吉仲「抄襲慣犯」！藍營凌濤等3人二審逆轉無罪　判決理由曝

利用中國「山寨金」向台南多家當鋪行騙　警逮4嫌犯

不只10歲男童被毒蛇咬！高雄「半個月共4起」　動物園員工也受害

曝朱學恒至今仍在談價碼！鍾沛君怒「我不是商品」：不要用錢羞辱我

高雄賓士男不爽開C300被虧！酒店外3人打成一團　警衝現場壓制

同性伴侶受託顧男友幼子竟「毆打+啃咬」　二審撤銷緩刑讓他入獄

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

齊廷洹被辱靠爸走人畫面曝　鍾東錦道歉「氣到一夜難眠」

蔡依林聽「明年計畫」反應超Q　蘇格蘭豔遇牛.羊：冷漠的我喜歡

前所未見！發射台接助推火箭　SpaceX首用機械手臂回收

兒子被媽訓練問初衷是什麼　2人幹話滿滿「成為彭于晏」

小優爆新歡「埋胸已婚人夫」　老闆吳宗憲撂重話：要自律

彰化驚傳隨機傷人！騎士突被攔「木柄針錐狂刺眼」　左眼恐失明

漢翔沙鹿廠無預警跳電！影響飛機零件生產　總公司回應了

快訊／高雄商辦大樓29樓陽台玻璃突爆裂！3車慘遭砸

泰少女來台賣淫「2000元只拿到800元」　嫌少落跑衰到他

控陳吉仲「抄襲慣犯」！藍營凌濤等3人二審逆轉無罪　判決理由曝

利用中國「山寨金」向台南多家當鋪行騙　警逮4嫌犯

不只10歲男童被毒蛇咬！高雄「半個月共4起」　動物園員工也受害

曝朱學恒至今仍在談價碼！鍾沛君怒「我不是商品」：不要用錢羞辱我

高雄賓士男不爽開C300被虧！酒店外3人打成一團　警衝現場壓制

同性伴侶受託顧男友幼子竟「毆打+啃咬」　二審撤銷緩刑讓他入獄

女不幸罹癌又失去工作　因「丈夫買的彩券」中4千萬改變命運

陸中央穩房市推政策「組合拳」　賦予地方限購限售等調整自主權

瑞昱遭唱衰！亞系外資看淡PC需求　重砍目標價至495元

日本記者報導彰化美食　遇中國軍演！網驚：變爌肉飯連線

榮獲大賞肯定的美容好物！技術質感到位當然要用新台幣支持

美國大選進入「十月驚奇」　川普安全問題越發引憂

台灣運動產業經濟規模達5000億　運動部將協助產業國際化

丫頭訂50杯飲料「到店取貨傻眼」！臭臉撂1句話走人：第一次真的生氣

快訊／沖繩宮古機場旁發現「2顆250kg未爆彈」

彰化驚傳隨機傷人！騎士突被攔「木柄針錐狂刺眼」　左眼恐失明

社會熱門新聞

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

男夜店撿屍辣妹！旅館滿竟戶外直接來

台南師教室大暴走！怒砸板擦譙三字經

大S拍賣汪小菲1680萬名車！　法院公開展示

夜店妹遭運將性侵！床單染血衣服消失

女違規過馬路！小黃來不及閃猛撞　她倒地送醫不治

老闆指定人行道擺攤　遭開單竟要他自己繳

深信投資獲利老翁押房產要給理專

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

高雄10歲童遭蛇吻！「腳腫成麵龜」住院一周

「學霸網紅」身世擁台北最大礦場　不倫大23歲姨丈留鹹濕筆記

狗兒放旋轉椅「高速狂轉2分鐘」變態畫面曝

學霸網紅不倫「大23歲」姨丈　身分曝光是表特板美女

南檢偵辦光電弊案　郭再欽30萬元交保、3人羈押

更多熱門

相關新聞

高雄男開賓士C300被酸氣炸！酒店外3人互毆

高雄男開賓士C300被酸氣炸！酒店外3人互毆

高雄大同一路某家酒店外，今（17）日凌晨發生鬥毆衝突，25歲陳姓司機在路旁等客人時，聽到2名酒客疑似揶揄他開的賓士C300，一氣之下就下車開嗆，3人動手互毆，氣氛相當火爆。警方獲報後出動快打部隊壓制，警方依刑法傷害罪、社會秩序維護法將3人帶返所偵辦。

鍾沛君開庭前5分鐘現身　沉默快步進入高院

鍾沛君開庭前5分鐘現身　沉默快步進入高院

民眾搶拍阿特拉斯彗星　意外拍到長征六號火箭

民眾搶拍阿特拉斯彗星　意外拍到長征六號火箭

快訊／今開庭「昨突發道歉文」認猥褻！朱學恒提前半小時到了

快訊／今開庭「昨突發道歉文」認猥褻！朱學恒提前半小時到了

新北泰山「BMW男」酒駕！掃倒26台機車

新北泰山「BMW男」酒駕！掃倒26台機車

關鍵字：

朱學恒鍾沛君影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／英國天團一世代連恩佩恩墜樓身亡　享年31歲

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

男夜店撿屍辣妹！旅館滿竟戶外直接來

快訊／蘋果爆大規模災情　App Store無法下載應用程式

即／《在加納共和國離婚》情侶認分手：會好起來的

大飛認愛了「女方身份曝光」！

果粉快更新！　發票載具回來了

小優爆新歡「男伴是已婚人夫」！正宮老婆懷二胎

齊柏林留債6千萬　陳文茜曝郭董出手

獨家／21萬人注意！富邦兩檔高息ETF大變　改月配增納平準金

台下聽眾還原現場！承辦人追上道歉被飆「五字經」

連恩佩恩死前情緒失控「飯店大廳摔筆電」

快訊／21:58花蓮近海規模5.2「極淺層地震」　最大震度3級

他「用完嘴巴」喉嚨痛到爆！醫一驗：得性病了

齊柏林兒被酸「靠爸吃一輩子」　名醫：被說中才那麼氣

更多

最夯影音

更多

遭辱靠爸畫面曝光！齊廷洹怒丟鐘點費走人　女承辦人緊追狂道歉

林志玲「熱舞影片曝光」根本女團　姐姐再飆金句：努力過，就成長了！

鄧紫棋模仿自己唱歌「鼻音超重」　澄清「正常的時候不會」XD

陸女煮螃蟹漏了1隻！　牠求生慾拉滿瘋狂脫逃

小S看賈靜雯入圍「想潑她酒XD」　被記者三連攻擊倒喊：我吐血

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

女神主播朱琦郁誠實Q&A

女神主播朱琦郁誠實Q&A

新頻道開張！琦郁女神面對嗆辣提問，大方分享私人秘辛．想知道女神更多不為人知的秘密？別錯過本集！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面