曝朱學恒至今仍在談價碼！鍾沛君怒「我不是商品」：不要用錢羞辱我

記者吳銘峯、陳韻如／台北報導

宅神朱學恒涉嫌對台北市議員鍾佩君強吻，一審被依強制猥褻罪嫌判刑1年2月，目前案件上訴二審，今(17日)上午高院進行言詞辯論，朱昨(16日)無預警在臉書上發文道歉，被質疑是想要博取輕判。稍早，言詞辯論結束，朱學恒全程面無比情快步離開法院，而鍾沛君接受訪問時怒批，道歉對朱學恒來說像自助餐，「直到現在還在用價碼羞辱我」。

▲朱學恒今二審言詞辯論，鍾沛君庭後接受訪問。（圖／記者吳銘峯攝）

朱學恒2022年間在某餐敘中，趁著酒後獨處空檔，2度強吻鍾沛君，直到2023年6月間國內#Metoo風暴延燒，鍾沛君在臉書爆料此事後，全案才因此曝光。事後朱學恒開直播道歉，但稱當時喝到斷片完全想不起來，為了平息輿論他更「自我告發」，一審遭到法官判刑1年2月。

全案上訴二審，高等法院等於今言詞辯論，而朱學恒昨天突然在臉書上發文，「本人於民國111年8月6日晚間六時許，對A女之不法犯行觸犯強制猥褻罪，對A女造成傷害，本人對此深感悔悟，在此公開對當事人致上最深切的歉意；同時也對後續本人告發自己的行為，及造成媒體新聞事件的發言進一步犯錯，造成A女的接續困擾致歉，本人已知悔悟，將不再對此事件做任何除道歉及認錯之外的發言。」

▲朱學恒今出庭，面無表情快步走進法院。（圖／記者黃彥傑翻攝）

對此，鍾沛君不以為意反指，「他在開庭前一天做出這樣的事情，他的居心，大家很清楚」。

稍早，言詞辯論結束，朱學恒面無表情快步離開法院，而鍾沛君則停下腳步接受媒體訪問。

鍾沛君怒批，整件事情經過了2年2個月又11天，道歉對朱學恒來說就像是自助餐，希望不被起訴判有罪的時候，又說自己沒做，現在希望換取緩刑或輕判的時候，又說好像有做，一切都想起來了，「我覺得非常遺憾，認錯道歉這倩是對他來說好像非常困難，不管是侵犯我或是道歉，自始至終都是照著他自己的節奏，從來沒有考慮過被害人感受」。

鍾沛君再次提出兩點訴求，第一，希望朱學恒針對他的犯行可以逐一說明，並認真道歉；第二，案發後朱在自己的直播頻道總共提到她62次、9千多秒時間，把他的犯罪行為，描述成一種政治迫害，所以要求他要針對這件事情逐一還原跟說明。

鍾沛君怒指，但這兩點到現在毫無進度，「也誠如各位所見，看不到被告道歉的誠意」，相反的，朱學恒現在跟他的律師仍不斷在提價碼，「我說過我不是商品，請不要用價碼跟錢來羞辱我，這件事關係的是正義跟真相，從來就不是錢的問題」。