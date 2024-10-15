匿名爆料「槍械、防彈背心不足」　海巡署駁斥：認知作戰假訊息

▲台灣宜蘭艦監控中國大陸海警船。（圖／海巡署提供，下同）



記者張君豪／台北報導

14日中國東部軍區對台發起2024聯合利艦B圍台軍演，台海兩軍對峙情勢一度緊張，卻有媒體稱接獲匿名海巡署官兵爆料：「海巡人員包含槍械、防彈背心、探照燈及船艦裝備不足」，也成為政論節目名嘴評論話題，海巡署15日上午嚴正聲明駁斥，強調海巡署步槍、及防彈背心裝備並無不足狀況，呼籲外界切莫隨假訊息的認知作戰起舞。

海巡署指出：為因應轄區勤務特性，海巡署訂有武器、防彈背心等裝備配數量，包含海巡署轄下所有分署及船艦、特站、海巡、岸巡、特勤等外勤單位人員均配有數量充足的偵搜防護裝備，包含防彈背心都有充足數量。

海巡人員私下透露，海巡歷年招標的防彈背心內插板都是防彈凱拉夫纖維、及複合陶瓷材質的抗彈插板、幾乎沒有採購過所謂的防彈鋼板，懷疑爆料人應非海巡內部人員。海巡署強調，目前數量均能滿足實際執勤需要，並逐年辦理汰換籌補，提升裝備妥善，保障執勤安全。

另外海巡署資料顯示，海巡人員配發的65K2步槍妥善率達98.6%，迄今未發生膛炸等情事；每年在職訓練均依規定時機，實施手、步槍射擊訓練，鑑測合格者始得配發攜槍證，目前配槍勤務人員均為合格射手，得有效執行海域及岸際執法任務。

另外包含岸巡、臨港守望哨及船艦配置固定、手持式探照燈，編裝率目前達100%；各項偵蒐裝備編裝率均達規定標準以上，並逐年汰舊換新，有效強化海巡人員的勤務效能。

海巡署統計：現有千噸級以上大型艦船計有17艘，各項造艦計畫至120年為止，將再完工交船1000噸級以上大型艦船11艘，各式艦船艇更高達213艘，並將持續建造大型艦船，提升海域執法能量，有效維護國家主權。

目前適逢中國海警船在我國周邊海域配合軍演進行巡航之際，大陸對台灣進行各社群平台及自媒體進行認知作戰、編造不實訊息層出不窮，海巡署呼籲國人切勿輕信未經查證之報導，支持海巡捍衛海疆，全力守護民眾安全。



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