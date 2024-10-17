大型車交通事故「7個月奪241命」　陳世凱拍影片宣導路口停讓

▲公路局拍攝大車路口停讓宣導影片，交通部長陳世凱呼籲落實指差確認。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

大型車交通事故不斷，今年1到7月已奪走241條人命，9月在台中更發生客運轉彎時撞死正通過斑馬線的東海女大生。為降低大車肇事，公路局今(17日)推出「大型車輛路口停讓及行車視野確認」宣導影片，交通部長陳世凱也入鏡呼籲大車路口應停讓、落實指差確認。

9月22日台中市2名東海大學女大生穿越斑馬線時，遭巨業客運司機公車撞上，釀1死1傷，該名駕駛轉彎經行穿線時未停讓行人並落實指差確認。根據交通部最新統計，今年1月到7月大型車致死交通事故，釀241人死亡，比去年同期增加46人，大幅攀升23.6%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為提升路口安全，公路局今日新推出「大型車輛路口停讓及行車視野確認」宣導影片，透過駕駛員實際示範駕車於路口轉彎前執行指差確認，落實確認路口行人安全的各項動作，提醒大客車駕駛員實施指差確認的重要性，並同時提醒駕車行駛於大客車後方應注意保持安全距離，共同提升路口行車安全。

公路局表示，指差確認源自日本，是指透過身體各種感官，包括視覺、大腦意識、身體動作、口誦及聽覺並用協調，增加操作機械注意力的職業安全動作，根據日本「鐵道綜合技術研究所」研究顯示，應用指差確認的駕駛員有效降低人為失誤，在安全性上顯著優於未實施者。

公路局說明，國內汽車客運業者應用於路口轉彎確認，最早是由客運業者於102年開始推動，要求駕駛人於路口轉彎前確實暫停，口述「左邊沒人，右邊沒人，再通過」，舉手指向左、右方同時左右查看確認，推行迄今於路口與行人發生事故件數及嚴重程度均大幅下降。