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美密西西比州「施工橋梁」坍塌！　釀3死、4重傷

記者張方瑀／綜合報導

美國密西西比州（Mississippi）一座正在拆除的橋梁在16日突然倒塌，遭成現場施工人員3死、4重傷，目前尚未公佈事故發生的具體細節。

根據《美聯社》報導，密西西比州交通部（Mississippi Department of Transportation）在新聞稿中表示，這座位於辛普森縣149號州道（State Route 149）上、跨越強河（Strong River）的橋梁自9月18日起已封閉進行更換工程，結果竟在16日下午施工時倒塌。

辛普森縣（Simpson County）警長穆林斯（Paul Mullins）證實，這起事故造成施工人員3死、4重傷，當地法醫辦公室已趕往現場，但尚未提供更多細節，當局也尚未說明事故發生原因。

交通部發言人艾爾戈特（Anna Ehrgott）表示，將於調查後公布事故細節，據悉，當時有一名檢查員在現場監督施工，但該檢查員並未在事故中受傷。

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