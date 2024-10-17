主動找原民會談禁伐補償？　 高金素梅：原民會說謊曾智勇該負責

▲立委高金素梅。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院今（17日）將針對總預算審查進行朝野協商，卻傳出黨籍立委高金素梅前天主動找原民會主委曾智勇，而且態度變很客氣，高金對此痛批，原民會說謊，當天是曾智勇「要求」來報告禁伐補償預算，全程都有錄影，原民會擅自對媒體放不實訊息，曾智勇主委要負全責。

自由時報報導，知情人士透露，高金素梅前天主動找曾智勇到辦公室再談禁伐補償，但高金態度180度大轉變，對曾智勇相當客氣。知情人士表示，高金以前對曾智勇說話很大聲，還會用命令的口氣，但此次卻相當客氣，並請原民會盡快在公務預算編足禁伐補償，態度轉變相當大。

報導中也稱，對於立法院聯席會議，上周初審通過《原住民族委員會組織法》修正，將原民會委員改無給職，該名人士指出，高金前天也對曾智勇強調，不是要讓原民委員沒錢領，他們可以改領出席費、車馬費，這些加一加，跟薪水差不多，態度變得非常友善，「不覺得她的轉變很奇怪嗎？」

高金素梅今則是發出新聞稿聲明，稱上周曾智勇「要求」來報告禁伐補償預算，經助理安排在10月15日上午10時30分。高金素梅表示各部會來訪，自己一向都是客氣接待對談，從來不會當面為難。

高金素梅表示，自己確實當面向曾智勇主委表達，族群委員領出席費車馬費是合理的，但從未說「加一加，可以跟薪水差不多」這句話，而且這次會面，助理有全程錄影。原民會擅自對媒體放不實訊息，曾智勇主委要負全責。

