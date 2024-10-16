譏齊廷洹靠爸！承辦人遭起底「靠關係任職」　知情人曝私下為人

記者閔文昱／綜合報導

名導齊柏林之子齊廷洹11日受邀到苗栗縣演講，不料活動開始前卻收到承辦員錯頻傳訊「靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」，讓他備感羞辱，憤而當場退還費用離場。事後該名承辦人員也遭起底，是靠關係進縣府工作，雖進入縣府已長達30年，但直來直往的個性也曾因此得罪人，甚至還因不適任經常遭調職。

根據《三立新聞網》報導，這位徐姓承辦人是苗栗縣政府教育處的約雇人員，已經在縣政府服務30年左右，有人認為她工作認真，但也有人認為個性直來直往，難免得罪人。有知情人士透露，她因為個人主義的作風，加上被認為不適任，所以多次進出縣府。

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▲徐女發現錯頻後，立即衝上前向齊廷洹道歉。（圖／記者楊永盛翻攝）

針對此事件，苗栗縣教育處已發出新聞稿道歉，並指出承辦人對此深感抱歉，已提出請辭，縣府經評估，同意請辭。苗栗縣長鍾東錦也在臉書發文自責，表示做得不夠好，才會養成如此的部屬。

不過，齊廷洹則坦言，雖感謝縣長的體諒，但不希望看到這位承辦人因為一時的失言就丟了工作，「這樣的懲罰有點太過」。至於有台下聽眾稱齊廷洹當時以五字經「問候」該承辦人長輩，他則解釋當時承辦人確實有追上前來道歉，但因為對方伸手拉住自己，他覺得不舒服，才會激動回嗆，是否有飆罵五字經，他因當下情緒上來，已經不記得自己說了什麼。

▲導演齊柏林之子齊廷洹針對「靠爸餘蔭」一事回應。（圖／攝影中心攝）

回顧事件，苗栗縣立圖書館11日舉辦「銀向樂活」樂齡講座活動，邀請齊廷洹以「從空中看台灣」為題進行演講。本來當天場次有40人參與，不料活動開始前，齊廷洹手機突然收到承辦人Line訊息，內容寫著「齊柏林導演的兒子30歲」、「靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」，氣得他當場退還車馬費離去。

當時承辦人跑上來道歉，稱自己是要傳給同事，不料傳錯人，但齊廷洹認為遭嚴重羞辱，向現場聽眾說明原因、轉述承辦人原話後，隨即離開現場。事後，他在臉書寫道「如果可以，我也希望我爸還健在，我繼續當齊公子每天耍廢，可惜沒有如果。」