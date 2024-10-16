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齊柏林兒被酸「靠爸吃一輩子」氣憤走人！ 名醫：被說中才那麼氣

▲▼齊柏林兒被酸「靠爸吃一輩子」氣憤走人！ 名醫：被說中才那麼氣。（圖／記者柯沛辰攝）

▲眼科醫師黃宥嘉（左）常上節目評論時事，直言齊廷洹（右）「被說中才那麼氣」。（合成圖／翻攝自臉書、ET資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

已故導演齊柏林之子齊廷洹11日受邀到苗栗縣立圖書館演講，不料卻收到承辦人傳訊羞辱「靠老爸餘蔭就能吃一輩子」，當場氣憤離開。對此，眼科醫師黃宥嘉逆風發文，稱台灣社會假掰，靠老爸的不給人說靠爸，「可以抓回收的訊息做文章的，他齊公子確實是台灣第一人」、「靠爸不用不好意思、惱羞成怒」。

黃宥嘉在臉書直言，餘蔭不一定指實體的金錢，很多年輕人沒人理，是因為他們的爸爸是No body，但實話總是傷人，我們的社會還沒成熟到可以接受「人多多少少是有靠爸的」，事實上，如果真的夠本事，人家從此不會提起「你是誰的兒子」，「歸根究底，他自己成就不夠就會在意人家的說法，會被人家這樣講，還生氣的，就是沒底氣。」

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黃宥嘉舉例，像張國煒就很坦然承認自己靠爸，「他（齊）會被激怒就是本身有點心虛。被說中了才會那麼氣。不然你看張國煒有這樣罵一大篇嗎？」她認為，齊廷洹要繼承父親的「理想」，是因為債務有人幫忙還了吧？今天如果沒有企業家幫忙還債，負債的子女絕對沒人敢自稱「那個人是我老爸」，就怕債主上門。

她表示，這社會很多人，默默地來默默地去，沒有餘蔭可以用。一生辛苦，沒有留下什麼話，也沒有人在乎，「我覺得有餘蔭的，要有自知之明，不要明明有靠爸，還講得一副委屈樣。他用餘蔭的，不給說，就是因為他有餘蔭。」

另外，黃宥嘉也指出，女承辦人雖然有錯，但是秒回收訊息，齊公子連截圖的時間都沒有，那代表知錯，如今承辦人離職已是苗栗縣府最高規格的回應，「若他不是齊公子，生氣就生氣，誰甩啊？這就是餘蔭的差別。」

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黃宥嘉批評，可以抓回收的訊息做文章的，齊公子確實是台灣第一人，「到底要人家怎麼道歉他才滿意，就公開說清楚嘛！」她感慨，台灣社會假掰，靠老爸的不給人說靠爸，靠男人的說靠自己，靠洗學歷的說自己很努力，「都他們說，別人不准說。靠爸很好啦，不用不好意思。」

貼文一出，有網友認為黃宥嘉評論太過，她則回覆「如果真的很介意，就別做跟爸爸事業有關的工作。不然，同一個產業，相關的，自然就是餘蔭。」

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