正妹女友「捐肝」醒來想喝手搖飲　老闆霸氣請一年份！萬人朝聖

▲一名正妹捐肝給媽媽，術後第一件事情想喝一沐日，沒想到意外釣到一沐日給驚喜。（一沐日臉書、threads）

圖、文／鏡週刊

超暖心！近日一名網友在threads社群上發文透露，女友最近做捐肝手術，麻醉醒來第一件事情，就是想喝手搖引一沐日，文章一曝光，隨即釣到「一沐日」業者做出回應，引發大票網友暴動。

一名網友在threads社群上發文透露，女友最近做捐肝手術，把肝捐給自己的媽媽，而麻醉醒來的女友，第一句話就是「偶要喝一沐日⋯」，文章一曝光，隨即掀起討論。

▲一沐日霸氣給正妹免費喝一年。（翻攝自一沐日threads）

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事後原PO也回應網友，「有的各位 喝的粉開心 已滿足睡去」，但驚喜的是該貼文釣到一沐日粉絲專頁做出回應。一沐日先是向家屬表示辛苦了，也恭喜手術順利、早日康復，同時霸氣允諾「未來一年份的飲料我們都包了！方便與您在Instagram私訊將一年份的一沐日提供給您嗎！」

一沐日的留言一曝光，短短時間就吸引4.2萬網友按讚、近4000的分享，不少網友紛紛推爆，「屌，台灣人就是這麼霸氣」「一年份免費！這誠意十足」「我只好用新台幣下架一沐日了」「就衝你這句話，我喝爆一沐日」「不喝50嵐了，請問台南東區北區哪裡有店家」。



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