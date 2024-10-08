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大陸 大陸焦點 特派現場

60歲阿嬤「突來月經」以為回春　醫檢查：是癌症

肚子痛,經痛。（圖／記者李佳蓉攝）

▲大陸一名60歲婦人突來月經，檢查結果是癌症。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸浙江省寧波市一名60歲的張女士（化名）近日經歷了令人意外的健康危機。停經已達10年的她，突然發現自己再次出現「月經」。最初，張女士以為這是自己保養得宜，體內機能「回春」，但當她就醫檢查後卻得知這並不是「青春再現」，而是確診為子宮內膜癌。

綜合陸媒報導，張女士過去幾個月以來經歷了數次不規律的陰道出血，每次持續超過10天，出血顏色為鮮紅色，而非常見的經血暗紅色。由於擔心影響生活，她前往醫院婦科求診，並希望醫生能「調理」她的月經。然而，經過超音波檢查，發現她的子宮內膜厚度達10毫米，遠超過停經後正常應有的5毫米範圍。進一步的病理檢查證實，張女士罹患的是子宮內膜癌。

令人慶幸的是，張女士的癌症尚處於早期，尚未擴散。在家屬的同意下，醫療團隊為她安排了腹腔鏡手術，進行了全子宮及雙側附件切除，目前她已經順利出院，無需接受後續的放化療。

據報導，醫生指出，張女士長期服用雌激素保健品，這可能是導致其罹患子宮內膜癌的重要因素之一。專家提醒，雖然服用雌激素保健品並非唯一的致病原因，但長期過量攝取會使子宮內膜過度增生，進而提高罹患子宮內膜癌的風險。

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