血汗幼保業！改善缺工低薪　林月琴向勞動部提三訴求

▲民進黨立委林月琴。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

兒少權利社會關注，但照顧幼童的教保人員卻正面臨缺口問題。民進黨立委林月琴指出，幼教業的血汗長期存在，不能再放任這個狀況持續，為此提出三點，要求勞動部正視問題。

林月琴提到，根據勞動部的業務報告，私立幼兒園的工作時間長達9.3小時，但這並不包括午休待工時間。更令人擔憂的是，有43.7%的幼保人員工作超過10小時，半數的人員未領取加班費和補休，甚至有32.6%的教保人員的勞保費被高薪低報。

她進一步指出，全國大專技專院校共有43所院校、124個幼保相關科系所，每年至少有4200位教保員、畢業生足夠為幼托機構勞動使用，但職場上仍舊缺工，最大的原因就在於「血汗」。

林月琴強調，這是一個長期存在的問題，不能再放任這個狀況持續。因此，她要求勞動部根據教育現場實際狀況，負起責任。她提出三點要求：一、公布午休待工時間應為連續之工作時間的全國性行政指導。二、師生比就是法定工作量，應列入114年勞動檢查方針。三、公佈幼教人員勞動契約範本，包括禁止事項與行政、司法救濟管道。

最後，林月琴再次呼籲勞動部，作為勞動主管機關，應該主動邀集教育部作溝通並承擔責任。她也呼籲全國公、私立、非營利幼兒園的教保人員們，一同監督進度。