美軍B-2「幽靈」轟炸機首次出動！　空襲葉門青年運動據點

▲美軍16日晚間出動B-2「幽靈」轟炸機（B-2 Spirit）襲擊葉門反抗軍。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

美軍16日晚間出動B-2「幽靈」轟炸機（B-2 Spirit）襲擊由伊朗支持的葉門反抗軍「青年運動」。知情官員透露，這次空襲的目標是武器儲存設施，包含地下設施。

根據CNN報導，五角大廈3名匿名官員透露，這次空襲是由B-2幽靈轟炸機（B-2 Spirit）執行的，主要目標是青年運動（Houthis，又譯胡塞）的武器儲存設施，這些設施存放著用於攻擊紅海和亞丁灣（Gulf of Aden）軍用和民用船隻的先進常規武器。

是美國自開始對胡塞武裝的發動反擊以來，首次使用B-2「幽靈」轟炸機；B-2比先前用來打擊青年運動設施和武器的戰鬥機更大，能夠攜帶更重的炸彈。

自去年11月以來，青年運動對大約100艘紅海的船隻發動了攻擊，並且已經擊沉了兩艘船。青年運動聲稱，這些攻擊是為了報復以色列在加薩的軍事行動；除此之外，青年運動也直接向以色列發動導彈和無人機攻擊。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）先前向美國表示，他計畫攻擊伊朗軍事基礎建設，而非核子或石油設施。CNN取得的最新消息則指出，美國官員預計，以色列將在11月5日美國大選前對伊朗展開報復攻擊。