美對以色列強硬：必須確保不對加薩實行「飢餓政策」

▲巴勒斯坦情況惡劣。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國駐聯合國大使托馬斯格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）16日在安理會表示，美國正密切關注以色列在加薩北部的行動，以確保該國不會實行「飢餓政策」。她強調，這樣的政策將是「可怕且不可接受的」，並可能違反國際法及美國法律。

路透社報導，托馬斯格林菲爾德指出，以色列政府已經表示，這並不是該國的政策，以色列不會切斷食物及其他必需品的供應。美國將繼續關注以色列是否在實際行動中遵守這一聲明，這表明美國對其長期盟友以色列的態度出現了一定程度的加強。

此外，美國官員於15日表示，美國已告知以色列，必須在30天內採取措施改善巴勒斯坦加薩地區的人道主義狀況，否則可能面臨美國軍事援助的限制。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）於隔日召開緊急會議，討論擴大對加薩的人道援助，與會的3位官員表示，援助量可能很快會增加。

托馬斯格林菲爾德呼籲，「食物和物資必須立即進入加薩，並且必須在加薩全境實施人道停火，為疫苗接種及人道援助的運送和分配提供時間。」

以色列駐聯合國大使達農（Danny Danon）對安理會表示，加薩的問題並非缺乏援助。他指出，在過去一年中，超過100萬噸的援助物資已經運達加薩，他指責哈瑪斯劫持了這些人道援助，並稱，「以色列與我們的國際夥伴持續向加薩提供援助，但只要哈瑪斯仍掌權，援助就無法真正到達所有需要的人手中。」達農強調，哈瑪斯已經將人道危機「武器化」。

對此，哈瑪斯多次否認以色列的指控，並表示加薩的短缺問題應由以色列負責。