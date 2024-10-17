馬斯克「猛捐24億」力挺川普！　成為共和黨最大金主之一

▲馬斯克過去3個月捐贈了近7500萬美元，躍升為共和黨的主要金主之一。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

科技巨頭、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）公開力挺共和黨總統候選人川普，而根據最新文件顯示，他過去3個月內向親川普的「美國政治行動委員會」捐贈了近7500萬美元（約台幣24.3億元），躍升為共和黨的主要金主之一。

綜合外媒報導，馬斯克從今年7月至9月間，向親川普的「美國政治行動委員會」（America PAC），使該組織成為所有支持川普的超級政治行動委員會（super PAC）中，對選民動員投入最多資源的一個，且這段時間內，馬斯克是該組織的唯一捐款者。

美國政治行動委員會自成立以來，主要致力於提高選民在關鍵搖擺州的投票率，尤其在川普和民主黨對手賀錦麗之間的選戰中發揮了重要影響。

▲馬斯克現身賓州造勢現場，力挺川普。（圖／達志影像／美聯社）



馬斯克今年對川普的支持態度明顯改變，他7月時公開表示支持川普，並在10月初出席了賓州的一場川普集會，展現出更強的支持力度。

與此同時，龐大的捐款金額讓他和銀行繼承人梅隆（Timothy Mellon）、賭場億萬富翁阿德爾森（Miriam Adelson）等人，同樣成為共和黨的最大金主之一；阿德爾森向另一個共和黨超級政治行動委員會捐款9500萬美元（約台幣30.8億元）。

儘管在資金方面有強力的支持，美國政治行動委員會在志工招募和管理上遇到了困難，由於成立時間較晚，無法招募到足夠的志工協助，目前該組織的餘額約有400萬美元，面臨一定程度的資金壓力。