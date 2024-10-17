搭廉航沒加價劃位　媽抱3歲兒「擠一張椅子」狂踢前座：兒子很黏我

▲搭飛機遇到超扯的恐龍媽媽。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友日前搭乘廉航，從大阪回台灣，因為椅背一直被踢，回頭一看，後座坐了一對母子，但小孩竟然跟媽媽擠在同一張椅子上，小孩目測3歲左右，因為干擾到旁邊的乘客，媽媽解釋因為買座位時沒有特別劃位，兒子被分配到別的位置，但兒子很黏只好這樣，因此旁邊的旅客被迫換座位，整段過程讓原PO超傻眼。

有網友在臉書「爆料公社」發文，「恐龍媽媽」因為未事先購買指定座位，因此與兒子被分配到不同座位，但兒子很黏，於是兩人擠在一張椅子上，原PO就坐在前座，「因為一直被踢無法休息，所以不小心關注了他們的對話」。

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恐龍媽媽解釋，雖然買了機票，但是沒有加價劃位，一家四口被分開，「女兒比較大可以自己坐，可是兒子離不開我」，已請空服員幫忙安排座位，但是空服員說已經沒有空座位，無法調整，所以只好抱在身上，也透露全家人不是第一次出國。然而，旁邊的男乘客疑似被母子倆吵到看不下去，主動提出換座位。

原PO透露，整趟航程，恐龍媽媽的兒子睡得東倒西歪，隔壁阿姨只能坐一半的位置，「看阿姨坐得超憋，根本沒辦法休息」，見到此景象，原PO不忍直呼，「明知道自家孩子離不開你，花錢買座位很難嗎，仗著自己帶小孩，別人都應該禮讓你？你這種行為已經嚴重影響到其他人，他們這一家應該屢試不爽」。

貼文曝光，掀起網友討論，「恐龍就是故意！想用此手段達到免費劃位能坐一起的！無恥」、「真的被影響會整個不爽」、「自私的家長！花點錢選位很難」、「為帥哥點個讚」、「我出國也一定要劃自己喜歡的位置，劃位其實也沒多少錢，舒服才重要」、「坐前面和旁邊的人好慘」、「真的最怕遇到這種」、「恐龍家長：他只是個孩子」。