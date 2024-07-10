星巴克讀書「2高中生佔6人座位」沒有點餐　她1招制裁！結局讚爆

▲原PO把佔位高中生的考卷拿去櫃檯。（圖／視覺中國CFP）



記者施怡妏／綜合報導

咖啡廳近年來成為不少年輕人的K書首選，不過，有網友表示，到星巴克辦公，發現有2名高中生佔了6個人的位置，桌上只有高中考卷，沒有任何餐點跟飲料，於是拿著考卷到櫃檯報失物招領，店員也熱心處理佔位問題，後來高中生問「我的考卷呢？」原PO直接回「幫你拿去失物招領了」，高中生摸摸鼻子便離開了。

有網友在Threads發文，走進星巴克要辦公，座位全滿，但大概有一半的位置是只有東西沒有人，看到有個三張桌子併在一起的位置，桌上只有高中考卷，沒有任何餐點，她拿起其中一張考卷到櫃檯報失物招領，店員也很熱心處理佔位問題。

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不久後，有2名高中生走到座位上，露出疑惑的表情說「很多人都這樣啊」，也依舊沒有點餐。過了約2小時，考卷的主人出現了，問朋友「我的考卷去哪了？」她直接說「幫你拿去失物招領了」，高中生聽完後，拿了東西，摸摸鼻子就離開了，「然後還聽到他跟朋友說，似乎還有兩個人要來，難怪他們要佔3個雙人桌的位置」。

原PO表示，第一次勇敢制裁霸佔座位的人，可以接受佔位，但至少要點餐，「不然以為星巴克就是圖書館膩」，看到很多高中生到星巴克佔位，不僅不點餐，還會帶外食進來吃，「高中生窮就請去圖書館讀書吧」。

貼文曝光，網友大讚，「妳真的太勇敢了，超棒的」、「使用店家的資源，起碼也要點一杯飲料表示禮貌」、「不消費又佔位真的母湯，雖然星巴克有說提供第三空間，沒規定要消費，但即使是這樣，佔位也是一種對其他使用人很不友善的行為」。還釣出那位熱心的店員留言，「你很棒喔！我是那一位店員」。