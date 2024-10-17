台灣民意基金會民調／京華城案47%認柯文哲獲公平審理　34.2%抱不平

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者劉昌松攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，至今已被羈押超過1個月，對於司法審理過程，台灣民意基金會今（17日）公布最新民調，47%民眾認為柯文哲有獲得司法公平審理，34.2%認為沒有，若與政黨支持度交叉分析，則87.4%民眾黨支持者認為柯案沒有獲得司法公平審理。台灣民意基金會指出，台灣社會對柯案是否獲得司法公平審理依舊看法分歧，而一個百分點約19.5萬人，三成四代表的是超過660萬人對柯文哲案抱不平，這是一個不可忽視的現象。

民調詢問「前台北市長柯文哲因京華城案被羈押禁見已超過一個月又七天。一般說來，您認為柯文哲有沒有獲得司法公平審理？」結果發現：47%民眾認為柯文哲有獲得司法公平審理，34.2%認為他沒獲得司法公平審理，10.2%很難說，8.6%不知道、拒答。

台灣民意基金會表示，這項發現傳達了兩個訊息，一個是，台灣社會對柯案是否獲得司法公平審理沒有共識，但多數認為他有獲得公平審理；另一個是，認為柯案沒獲得司法公平審理的人有三成四；在台灣，一個百分點約19.5萬人，三成四代表的是超過660萬人對柯文哲案抱不平，這是一個不可忽視的現象。

和上個月相比，國人對柯案是否獲得司法公平審理的態度有明顯不同，認為柯案有獲得司法公平審理的人增加6.7個百分點，認為沒有獲得司法公平審理的人增加7.8個百分點，表示很難說或不知道的人減少14.6個百分點。

台灣民意基金會指出，上個月北檢對前台北市長柯文哲疑涉京華城案展開大規模搜索行動，進而要求聲押禁見，台北地院兩次截然不同裁定，最後9月5日獲准聲押禁見，輿情譁然，許多社會大眾也難分辨實情；經過一個多月沈澱後，原先無法判斷柯案是否有獲得司法公平審理的人終於形成明確的態度。

台灣民意基金會認為，這項發現傳達一個重要的訊息，那就是，這起驚動國內外疑似政治貪腐醜聞，經過一個多月司法行動後，台灣社會對柯案是否獲得司法公平審理依舊看法分歧。

若與政黨支持背景交叉分析，民進黨支持者，81.4%認為柯案有獲得司法公平審理，8.6%認為沒有；民眾黨支持者，87.4%認為柯案沒有獲得司法公平審理，7.8%認為有；國民黨支持者，39.7%認為柯案有獲得司法公平審理，44.7%認為沒有；中性選民，31.1%認為柯案有獲得司法公平審理，29.2%認為沒有。

此次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2024年10月13-15日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1077人，市話757人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。

並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。