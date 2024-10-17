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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲沒戴眼鏡出庭　郭正亮曝臉上1明顯變化

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，至今已被羈押超過1個月，北檢昨日（16日）提訊，柯沒戴眼鏡出庭，引發外界關注。前立委郭正亮推測，柯文哲可能有點疲累、睡不好，「他以前下眼袋沒有那麼大，有些人如果沒有睡好或疲累就會這樣。」

北檢10月1日第五度提訊柯文哲，但柯表示不願出庭應訊，北檢16日再度提訊，這次柯同意出庭。不過，跟以往不同的是，柯文哲這次沒有戴眼鏡，穿著藍白拖鞋現身，引發各界關注。

▲▼柯文哲 。（圖／記者劉昌松攝）

▲柯文哲沒戴眼鏡出庭。（圖／記者劉昌松攝）

郭正亮16日在網路節目《下班瀚你聊》中提到，柯文哲應該沒有睡好，「他以前下眼袋沒有那麼大，有些人如果沒有睡好或疲累就會這樣」，或許與水腫有關，因為柯在看守所不是一個人住，為了避免有人做動作，可能會進行監看，燈就不會全部關掉，但有些人睡覺習慣關掉所有的燈，所以會睡不好。

主持人黃暐瀚則表示，他認識看守所裡面的管理人員，究竟睡覺會不會關燈、是否可以泡茶或咖啡、是否能染髮等問題，等他詢問過管理員之後，會在下次節目中公布答案。

此外，有週刊爆料，檢方意外在柯文哲的USB隨身碟中發現基隆市長謝國樑被記錄「200」，因此傳出北檢近日可能傳喚謝出庭作證。謝國樑15日出面回應，坦承家族企業確實與民眾黨有過往來，但基於尊重檢方原則，不便說明太多細節，若檢方有傳喚他，必定會全力配合調查、說明清楚。

郭正亮表示，檢方現在只要有傳出新事證就要問訊，這次不知道跟謝國樑有沒有關係，因為謝說他們家族可能有捐，謝的副市長就是邱佩琳，邱佩琳是民眾黨的，所以謝幫民眾黨某些公職募款也合理，「那個錢也不一定是給柯文哲的，可能是透過民眾黨給其他公職。」

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