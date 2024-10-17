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從扎根到就業！「金手閃耀、新北榮耀」　新北技職一貫化培育頂尖人才

▲新北市政府舉辦了2024年「金手閃耀、新北榮耀」國際技能競賽感恩餐會，展現新北市New Top World世界頂尖人才一貫化政策，從青少年開始扎根，打造國際級金手培育基地。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者蒲世芸／採訪報導

新北市政府14日舉辦2024年「金手閃耀、新北榮耀」國際技能競賽感恩餐會，市長侯友宜也向所有的選手及指導老師們表達肯定與感謝，新北市長侯友宜提到，「新北市政府要謝謝為國爭光的國際技能的國手們，也要謝謝為新北市在全國技能比賽青年組跟青少年組榮獲優異成績的所有優秀的技藝好手們。這幾年來新北市在推動技職教育的過程中，得到中央的7連霸技職教育評核，這當中最重要的就是要謝謝老師們的辛苦，以及同學們願意不斷創新跟嘗試，讓技職的體系能在新北市萌芽、成長跟茁壯，包括教育局花了許多的心血，以及投入了4年8億來與我們的技職教育並肩作戰，因此這幾年我們也可以看到技職教育得到全世界的肯定，更得到了全臺灣的榮耀。」

▲新北市全國技能競賽採訪。（圖／記者謝婷婷攝）

▲新北市長侯友宜感謝所有勇於突破自我的國手及用心培訓的師長們。（圖／記者謝婷婷攝，下同）

新北市New Top World世界頂尖人才一貫化政策，強調頂尖人才永續培養，從青少年扎根推出在地就學獎學金，打造國際級金手培育基地、金手國際見學制度與加碼獎勵金，國際技能競賽金牌最高120萬，首創3級培訓及6種技職競賽人才育成策略，推動永續三箭人才等方案，期許培育世界級技能頂尖人才。新北高工資訊科主任陳錫齡說，「新北市教育局真的給予很大的幫助，從金手培訓、再到國手培訓過程中不僅準備了許多生活上的補給，還有經費以及設備上的安排；教育局也投入了4年8億和加碼獎金，全力來進行培育。而新北高工這次也有3位國手很努力爭取佳績，感謝培訓團隊及學生們不懈的練習，並且不斷勇於突破自我。」

▲新北市全國技能競賽採訪。（圖／記者謝婷婷攝）

▲近年新北市在推動技職教育的過程中，得到中央的7連霸技職教育評核佳績。

▲▼從扎根到就業！「金手閃耀、新北榮耀」　新北技職一貫化培育頂尖人才

▲▼CNC車床職種獲銅牌國手林詠軒（上圖）；與國際技能競賽行動應用開發職種榮獲銅牌的國手賴韋宏（下圖）。

▲▼從扎根到就業！「金手閃耀、新北榮耀」　新北技職一貫化培育頂尖人才

會中更邀請到2024法國里昂國際技能競賽獲獎國手代表們，來傳承並勉勵學弟妹，包括CNC車床職種獲銅牌國手林詠軒，與國際技能競賽行動應用開發職種榮獲銅牌的國手賴韋宏等，一同前來參與。CNC車床職種獲銅牌國手林詠軒表示，「新北市政府不管是在設備還是師資上，都给予我們很大的幫助跟協助，也期許學弟妹可以一直保持對自己技術努力練習和熱誠的心。」行動應用開發職種獲銅牌國手賴韋宏則提到，「謝謝新北市教育局提供了很多寶貴的資源，讓我在這條路上走得更順利。踏上這條路之後，我選擇了新北高工，感謝新北高工資訊科給予我的培訓資源，讓我能心無旁鶩盡全力的去練習。」

▲新北市全國技能競賽採訪。（圖／記者謝婷婷攝）

▲新北市New Top World世界頂尖人才一貫化政策，強調頂尖人才永續培養，從青少年扎根推出在地就學獎學金，打造國際級金手培育基地，首創3級培訓及6種技職競賽人才育成策略，推動永續三箭人才等方案。

新北市2024年在各項技能競賽皆獲得傲人成績，歷年來最多共計7位國手參與國際技能競賽，以及第54屆全國技能競賽青少年組金牌數更為全國之冠，共獲3金、4銀、6銅等，共25位學生獲獎；青年組則榮獲4金、6銀、8銅等，共計32位學生獲獎。展現新北技職自青少年扎根、技術深化到培育臺灣國際賽代表國手，打造頂尖人才永續一貫化。

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