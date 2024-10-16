新北YouBike將恢復前30分鐘免費！　侯友宜：最快明年初上路

▲新北市宣布明年YouBike前30分鐘免費。（圖／記者姜國輝攝）



記者崔至雲／新北報導

YouBike是大眾運輸最後一哩路，目前北市有前30分鐘免費、桃園有60分鐘免費，新北市長侯友宜今（16日）在市政會議中宣布，考量台北、新北為共同生活圈，新北市將朝恢復前30分鐘免費方向調整，希望越快越好。新北交通局預估，最快明年第1季上路，預估將增加1.65億元預算支出。

新北市目前YouBike車輛已達2萬1000餘輛，站點也有1300站，疫情前新北YouBike每天使用約10萬人次，疫情期間一度跌到每天4萬，目前每天9萬人次使用。

侯友宜上午表示，交通是實現淨零碳目標中的重要環節之一，新北市結合ESG、SDGs及淨零碳概念，致力提升大眾運輸及綠色交通工具使用率，新北市通勤綠廊更獲得衛福部國民健康署評定為2024年綠色城市獎肯定，另在考量雙北共同生活圈，新北市YouBike公共自行車系統應擔起公共運輸最後一哩路的重責，考慮恢復前30分鐘免費，責成交通局督促營運廠商提出車輛調度方案，為因應使用量增加做好準備。

新北交通局長鍾鳴時預估，恢復30分鐘免費政策後，YouBilke使用量會從目前9萬人次，提升到11萬左右，也因此業者車輛調度必須調整。

鍾鳴時進一步說明，目前新北排名第一名的站點是「捷運南勢角站」，9月租賃次數約2萬9522次，其次是「捷運新埔站」有2萬0622次，這些站點廠商就應派人員進駐，避免車柱沒車，旁邊卻停滿許多備用車輛。

交通局分析，恢復前30分鐘免費後，預計使用人次會從9萬次，增加到11萬左右，補助費用也將從目前的2.8億，增加1.65億元。



鍾鳴時指出，結合ESG、SDGs及淨零碳概念，交通局推動基北北桃都會通定期票，致力提升大眾運輸使用率；同時持續汰換電動公車、推廣共享運具及無紙化業務、號誌不斷電系統(UPS)及AI智慧路廊等，近期並引進了YouBike 2.0E電動輔助自行車，更與高灘地自行車道構成新北市通勤綠廊，獲得衛福部國民健康署評定為「2024年台灣健康城市暨高齡友善城市」綠色城市獎，另建置公有停車場充電智能平台，大步邁向淨零碳目標，期許至2030年減碳量達13萬公噸，相當於338座大安森林公園的成效。