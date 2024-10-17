侯友宜今赴行政院會　盼中央增加新北治水預算

▲新北市長侯友宜受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

新北市長侯友宜今（17日）出席行政院會，除了邀請院長卓榮泰參與明年雙北舉辦的世界壯年運動會外，另一個目的是因應日前的山陀兒颱風在新北部分地區造成嚴重災情，中央給新北的治水預算不夠多，需要中央再給更多的資源。侯友宜說，會中他提出水環境、污水下水道與水安全幾項重大工程，盼行政院給新北更多的重視與支持。

侯友宜表示，今天行政院討論籌設「運動部」，新北市一直在推行全民運動，業管單位也升格為體育局，在運動部籌設的過程中，全民運動是大家要重視的。他說，明年新北市就有兩項非常重要的國際賽事，一個是萬金石馬拉松，是全台灣唯一拿到全世界25場金標章的台灣馬拉松賽事，另外就是雙北的2025世界壯年運動會。

侯友宜表示，全民運動其實也是推動大家能夠用友誼來建構運動的一個緊密的方式，所以雙北世壯運特別也邀請卓院長跟各部會首長來參與，同時支持全民運動。

而今天來的第二個目的，侯友宜說，因為山陀兒颱風帶來北部的災情，對新北市的萬里、金山、三芝、石門包括瑞芳，災情都滿嚴重的，在院會特別謝謝總統跟院長來關心。

侯友宜說，但最主要是新北市在治水的預算，中央給予的資源不多的，尤其新北市河川、海域面積都非常的遼闊，所以新北市面對河川的治理上，更需要中央給予更多的資源，「所以我提了水環境、污水下水道，還有水安全的幾項重大的工程，希望行政院能夠多多給新北市重視跟支持，這也是我今天來的最主要目的」。